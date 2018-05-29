(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)布吉納法索爲何突然決定和臺灣斷交？法國《世界報》進行了詳細的分析。

《世界報》回顧，在2000年，仍有6個非洲國家，和臺灣保持外交關係，但現在只剩一個，也就是史瓦濟蘭王國。報導指出，現在臺灣和中國的外交賽局，明顯對後者有利，尤其川普上任後，並不注重美國和非洲國家的關係，因此連帶使得臺灣在非洲的地位，逐漸弱化。

但《世界報》指出最關鍵的因素，恐怕還是錢。

報導分析，在中國以一帶一路之名，對非洲新興大規模投資，並以此換取政治力量。例如想要中國的錢，就必須對中國宣誓忠誠（allégeance），而在習近平領導下，中國最大的政治目標，就是併吞臺灣。

然而，報導回顧，其實臺灣和布國的關係，曾經相當良好。1994年，時任布國總統龔寳黑（Blaise Compaoré），宣佈和臺灣恢復外交關係，並從臺灣手上，得到大量衛生和社會資源。另外，留學生也可考取獎學金，前往臺灣就學。但在他下臺後，兩國關係就發生了劇烈變化。

前任布國駐台大使表示，近幾年來，臺灣的友邦，在承受來自中國的巨大壓力，因此在國家利益選擇下，只好放棄多年好友。

不過，《世界報》懷疑，台布斷交後，臺灣原本在布國進行的各項計劃，中國會不會持續做下去，恐怕是未知數，而其中受害最明顯的，就是留學生：他們可能被迫中斷學業，返回布國。

最後，報導總結，在臺灣被趕出非洲，而美國也不在乎該地區的情況下，恐怕不再有任何勢力，可以制衡中國在非洲的權力擴張。

臺灣非洲邦交國只剩一國 法媒：中將在非洲爲所欲爲

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