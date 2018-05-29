(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 馬哈迪在5月10日，正式就任馬來西亞總理，成爲上任時年齡最高的國家領袖。才上任不到一個月，他馬上做出一項重大政策決定：停止中國投資的高鐵計劃。

日本《產經新聞》報導，馬哈迪在當地時間昨（28）日，於首都吉隆坡郊外接受記者採訪，並表示連接馬來西亞和新加坡的高鐵計劃，已正式確定取消。報導回顧，馬新高鐵是中國一帶一路的重點投資對象，因此當初投標時，就相當積極。

根據《產經新聞》，馬新高鐵預計可以90分鐘的時間，連接吉隆坡和新加坡，和開車5小時比起來，快速相當多。但馬哈迪説明，馬新高鐵建設費用高昂，但顯然無法回收成本，因此決定「不玩了」。

而《日本經濟新聞》則報導，馬哈迪在上任前，就一再表示，將對前任政府的基礎建設投資計劃，進行全面的重新審視，以免財政赤字過大。另外，對於同樣由中國投資，並已開始動工的馬來半島東海岸鐵路，馬哈迪也表示將重新考慮建設條件。

許多國家都因一帶一路，而過度接受投資，導致欠中國一屁股債。

例如《產經新聞》日前報導，國際貨幣基金組織總裁克莉絲蒂娜·拉加德（Christine Lagarde），在一場演講中警告，各國不應認爲一帶一路是「免費午餐」，需認清背後的風險。

報導舉例，被中國甜言蜜語誘惑，而欠下一屁股債的斯里蘭卡，是一個典型的例子。該國在2010年，爲了興建漢班托塔（Hambantota）港，而向中國借了13億美元。然而，斯里蘭卡國庫並不充裕，且中國要求6.3%的年利率，更讓該國陷入無法償債的窘境。最後，在去年（2017）年12月，斯里蘭卡決定將港口管理公司股份8成，租借給中國99年，並換得11億2000萬美金。報導指出，租借將近一個世紀，儼然就是把港口賣給中國。

怕中一帶一路債務陷阱 馬哈迪：高鐵不蓋了！

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