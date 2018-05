美釣客捕到最古老活化石「福鱷」 瀕絕待加強保育

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)美國二名釣客日前在密西西比河釣到一隻長約2公尺重約80公斤的福鱷。據環保慈善組織美國大自然保護協會的報導,福鱷是全世界最大隻的淡水魚,如今卻正在面臨許多威脅加速其瀕絕。

綜合外媒報導,福鱷(Atractosteus spatula)是一種原始的輻鰭魚,是現存雀鱔目中體型最大的一種,已存在1億年之久,常被稱為「化石魚」(fossil fish) 或是「原始的魚」(primitive fish)。據非營利組織表示,福鱷的體型長可達3公尺,重可逾130公斤。雖然福鱷外表如鱷魚一般有短吻和兩排峰利的牙齒,卻不會為人類帶來任何威脅。福鱷的消失將衝擊密西西比河(Mississippi)中的生態系統;龐大的鰱魚將無天敵。

大自然保護協會(The Nature Conservancy)說,自二十世紀中期,福鱷已經因各種因素面臨瀕絕,包括棲息地的破壞,人類建造水壩與過度捕撈都是影響該物種的存續。然而,該物種無論是在美國魚類及野生動物管理局(U.S fish and Wildlife Service),或是在國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN),都未被歸類在「瀕絕」名單內,值得相關單位重新思考。