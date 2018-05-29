海地總統訪臺　蔡英文軍禮21禮砲歡迎

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）加勒比海友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moïse）昨（28）日率30人的訪團來臺進行五天的國事訪問，今日接受總統蔡英文以隆重軍禮歡迎，雖然雙方首長皆互道「朋友」，不過適逢臺灣單月失去兩個邦交國以及中國挖臺友邦動作頻頻，外界也估計發展相當落後的海地，此行目的可能是要來與臺灣政府談判。

這是摩依士總統自2017年2月上任後首度來臺，蔡總統除了已盛大軍禮迎接摩依士，更以21響禮砲歡迎，雙方也一同檢閱儀隊。

蔡總統致詞時表示，臺、海兩國擁有62年邦誼，是「相互扶持的好朋友」，總統並提到海地長期支持臺灣的各項國際參與，不僅在去年聯合國大會上為臺灣仗義執言，今年四月也致函世界衛生大會，支持臺灣參與。

蔡總統接著表示，期待兩國能進一步深化彼此互惠互助的合作夥伴關係，在「雙方追求永續發展的過程中，成為彼此的後盾」。

摩依士致詞時則自稱是「一位誠摯的朋友」，並重申海地願意與臺灣加強策略合作的夥伴關係，以便兩國的關係能夠長久穩固。

摩依士也提及，海地外長羅迪格（Antonio Rodrigue）四月底訪臺後，「向我表達貴國有意願協助海地發展，本人這次來訪就是要和您（蔡總統）討論未來兩國發展合作的具體計畫。」

摩依士進一步指出，海地國內目前的優先計畫包括加強私人投資、農業現代化、基礎建設發展等，旨在促進海地的就業及經濟發展，以便為海地的國家發展奠定堅強基礎。

摩依士強調，臺、海兩國是「分享相同政治利益」，相信這個關係是雙贏的，臺灣企業有會得利於在海地的各項投資，為兩國關係注入新的動力。

軍禮儀式結束後，蔡總統與摩依士便接續進行雙邊會談、簽署聯合公報，以及參與國宴。而根據總統府，蔡總統也將頒贈國家最高等級「采玉大勳章」予摩依士，而摩依士也將代表海地政府及人民頒贈蔡總統「國家懋績大十字金質勳章」。