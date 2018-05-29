免插健保卡 即日起就醫、用藥資訊手機輕鬆查

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）為了方便民眾掌握自己的健康情況，健保署即日起新增「手機快速認證」方式，民眾只需在智慧型手機下載「全民健保行動快易通APP」，完成健保卡註冊和行動裝置綁定，就可使用健康存摺查詢「個人健康資料」，不再需要讀卡機及安裝電腦元件了。

健保署李伯璋署長指出，為了讓國人都能隨時掌握自己的健康情形，並提升自我健康照護能力，瞭解個人就醫後醫師用藥及檢驗（查）等資訊，健保署在103年9月建置健康存摺系統(My Health Bank)，但以往申請健康存摺，為確保個人資料受到保護，需先經過健保卡註冊程序，包括找出戶口名簿之戶號、準備讀卡機，並先下載安裝電腦元件，操作過程繁鎖，多少讓不少人望而怯步，因而放棄申請健康存摺。

健保署表示，如今「全民健保行動快易通APP」上路後，民眾點選健康存摺的手機頁面左上方「三橫線圖形」功能鍵，可進一步查詢個人最近3年的「門診」、「住診」、「牙科」、「中醫」、「用藥資料」、「檢驗(查)結果資料」、「影像或病理檢驗(查)報告資料」、「出院病歷摘要」、近2次的「成人預防保健結果」及94年迄今「器捐或安寧緩和醫療意願」與「預防接種」等多項資料，協助民眾輕鬆掌握自我健康大小事外，在就醫時讓醫師掌握個人健康狀況，提供精準醫療。

此外，健康存摺也有諸多「貼心叮嚀」的功能，提供各項就醫、洗牙、四癌篩檢、預防保健及慢性病連續處方箋領藥服務之提醒，並可自行記錄血壓、血糖及自費預防接種等資料，打造個人專屬健康資料庫，有助於提升民眾自我照顧的能力。