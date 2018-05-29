澳洲大堡礁第6次重生？3萬年間已歷經5次白化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你知道聯合國列入世界遺產的澳洲大堡礁在3萬年期間已歷經5次白化嗎？如今牠們正因為人類行為而面臨第6次白化；研究成果已刊登在本（5）月28日的地球科學（Nature Geoscience）期刊。

《法新社》報導，澳洲雪梨大學(University of Sydney)研究員Jody Webster日前率領團隊在澳洲東海岸16處進行珊瑚採樣研究，發現目前所看到的大堡礁只有9千歲左右，然而在數千年間，牠們已歷經多次環境與氣候的變遷。

再更早之前，澳洲大堡礁分別在3萬年與2.2萬年前歷經海水下降而露出水面而死亡，在約1.7萬年與1.3萬年前，這二次的白化與前二次剛好相反，是海水上升幅度過大而白化。最近一次是在1萬年前左右，當時因為水質受到沉積物積聚使得水質下降而導致另一場瀕絕危機。

歷經多次的環境與氣候變化，珊瑚已有足夠的適應能力讓自己重生。研究人員推測，牠們每年會延著沿岸移動0.2-1.5公尺，因此認為珊瑚在海水上升時會往陸地方向遷徒，並在海水下降時往沿岸推移。

研究人員說，我們這些發現，幾乎無法預測大堡礁在未來幾十年，牠們將如何適應有關變化。Jody Webster則擔憂澳洲大堡礁的存續問題，因為牠們正面臨來自人類的威脅，如工業與農業活動所導致的水質變化。