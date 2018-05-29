民謠搖滾之父巴布狄倫闊別7年再登台！

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）睽違7年，民謠搖滾之父巴布狄倫（Bob Dylan）將再於8月登台開唱，演唱會門票30日中午12時開賣，價位最高要新台幣1萬800元。



巴布狄倫Bob Dylan曾經在2011年首次訪台，睽違7年之後，巴布狄倫與他的專屬樂團總算再次來台。1941年出生、今年77歲的巴布狄倫，不僅被認為是20世紀美國最有影響力的民謠歌手，他以詩入歌，他砭時事、痛批不公不義，替民主發聲，對音樂及文學界影響深遠，至今已發行超過40張專輯，音樂風格廣泛，包含民謠、藍調、搖滾、鄉村、福音等。



除了音樂創作備受矚目，巴布狄倫也是優秀的藝術家，不僅曾拿過奧斯卡、金球獎及多座葛萊美獎肯定，2012年還獲得前美國總統歐巴馬頒布的總統自由勳章，2016年更一舉拿下諾貝爾文學獎殊榮，掀起全球熱議。



本次「巴布．狄倫與專屬樂團2018台北演唱會」，演唱票價有6種價位，最便宜的從新台幣2800元到最貴1萬800元，將於8月2日在台北國際會議中心開唱，相信許多樂迷都已摩拳擦掌等不及搶票。