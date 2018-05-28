可口可樂進軍酒精市場 日本限定「檸檬堂」氣泡酒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）為了在龐大的日本酒精市場分一杯羹，飲料龍頭可口可樂（Coca-Cola）週一（28日）推出了全球首款酒精飲料，檸檬口味的氣泡酒，日本限定，其他國家的消費者想喝還買不到。

對有著125年歷史的可口可樂而言，這項創舉可謂史無前例，全都是看準了日本潛力無窮的年輕人酒精市場，尤其是女性消費者。

名為「檸檬堂」的三款罐裝氣泡酒，酒精濃度3%至8%不等。遵循可口可樂一貫傳統，成分保密到家，只知是效法日本廣受歡迎的「燒酎調酒」（shochu highball，簡稱Chu-Hi），也就是將烈酒加入各種調味，酒精濃度相對較低。

燒酎調酒在日本深獲女性歡迎，如三得利（Suntory）、朝日（Asahi）及麒麟（Kirin）等知名啤酒公司紛紛搶食這塊大餅，在罐裝Chu-Hi飲料市場三足鼎立。

不同於啤酒，水果口味的氣泡酒特別擄獲女性消費者芳心，最受歡迎的口味包括柑橘類的葡萄柚及檸檬。

調味氣泡酒也曾於1990年代在歐洲與英國風行一時，像是大家都不陌生的檸檬思美洛（Smirnoff Ice）。不過，這類酒精飲品頗具爭議，批評者指，由於喝起來像汽水，年輕人因此容易攝入更多酒精。

可口可樂28日在日本推出「檸檬堂」氣泡酒（圖／可口可樂日本臉書專頁）