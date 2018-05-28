雲門舞集林懷民退休作「關於島嶼」德演出 獲滿堂喝采

（臺灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）雲門舞集林懷民總監退休前最後一支舞作「關於島嶼(FORMOSA)」於5月25日於德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心(HELLERAU-EUROPÄISCHES ZENTRUM DER KÜNSTE DRESDEN)演出，全場爆滿，駐德國代表處謝志偉大使亦帶領同仁購票前往觀賞，給予最直接的支持。



「關於島嶼」作品結合臺灣許多藝術家共同創作，包括文學家蔣勳朗誦楊牧「水田地帶」詩文、金曲獎最佳專輯歌手桑布伊具磁性嗓音吟唱、榮獲世界劇場設計首獎周東彥漢字影像堆疊視覺效果及旅英臺灣服裝設計師詹朴饒富設計的臺灣自然人文原色服飾，配合頂尖舞者舞姿，以舞蹈、文學、文字、影像及歌聲再現臺灣印象，共同讚頌這美麗島。作品中細細闡述島嶼的滄桑，在經歷世事變遷與歲月流轉後，反思臺灣認同問題。而舞者忽慢忽快、時而狂放、時而收斂的肢體語言，讓觀者對「暴力」與「希望」有著最深刻的沉思；然林總監並不想指引觀者一條理路，僅就藝術面做最真誠的呈現，如同他自評本作品：「沒有追殺，也沒有討好。」，這支舞用更快速、更尖銳、更黑暗的方式展現，但也藉此讓觀眾找到內心的平靜。



演出前，林總監特別與謝大使共進晚餐。席間，林總監認為臺灣文化人才培養不易，能走進國際舞臺更是屈指可數；政府應更有願景、掌握時機，策略性地支持年輕藝術家。林總監對臺灣文化推廣的掛心，充分流露對家園臺灣的愛，謝大使亦允諾將盡其所能地協助。



演出完畢，觀眾掌聲久久無法停歇，同時腳踏地板發出巨響，對舞者之欣賞與敬意表露無遺，許多觀眾包括謝大使都感動落淚。為向林總監表示敬意並犒賞舞團辛勞，駐德國代表處於會後舉辦酒會。酒會中德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心耶尼克(Dr. Dieter Jaenicke)亦盛讚雲門精湛演出，並感謝臺灣文化部與駐德代表處的鼎力支持，同時對林懷民總監將於2019年退休表示惋惜並認為是臺灣與國際舞壇的損失，而耶尼克(Dr. Dieter Jaenicke)亦將今年卸下總監一職，赴杜塞道夫國際舞蹈博覽會擔任總監，未來將持續臺德雙方文化交流合作。



林懷民總監感性地感謝大家的支持與熱情，並表示：「這是雲門第27次來到德國演出，德勒斯登就像家一樣親切，在赫勒勞歐洲藝術中心可以看到世界頂尖的舞蹈家與舞團，非常感謝這是雲門第4次獲邀。雖然本次抵達過程因德勒斯登機場關閉，一波3折，技術人員硬是少了10小時工作時間，且舞者也都在演出前一天才抵達，相當疲累，但我們還是做到了，非常感謝團隊所有成員。」5月26日「關於島嶼」在赫勒勞歐洲藝術中心演出第二場，門票亦銷售一空，廣獲好評。