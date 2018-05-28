南印抗議治銅廠污染   警方朝群眾開槍釀13死

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）位於南印塔米那都邦（Tamil Nadu）土底科林市（Tuticorin）的一座銅礦治銅廠因嚴重環境污染，當地居民長期示威要求關閉工廠，22日示威轉劇，2萬民眾上街抗議，憤怒民眾朝警方丟擲石塊，警方朝群眾丟擲催淚彈並開槍驅離，造成13人死，80人受傷。

事情發生後舉國震撼，邦首長雖下令對此起槍擊事件進行司法調查，卻無法遏制衝突引發的憤怒。

綜合新印度快報及其他印度媒體報導，由於治銅廠造成當地嚴重水源及空氣污染，當地民眾及環保人士過去3個月持續抗議工廠打算提高產能的計劃， 5月22日有激進民眾抗議時放火燒車，並朝警方丟擲石塊，警方出動催淚彈驅趕人群，並朝群眾開槍，當場造成10人喪生，80多人受傷，其中3人在之後幾天因傷重而不治。

23日，一段被群眾拍攝並上傳的影片中顯示，一名便衣警察登上公車，並朝抗議者開槍。

塔米那都邦反對黨領導人史塔林（MK Stalin）在推特發文表示「大規模屠殺無辜的人！」

塔米那都邦首長恩達帕迪（Edappadi K Palaniswami）表示，警方也有多人受傷，而每位受害者家屬將可獲得100萬盧比賠償（約台幣44萬元）。

該廠的母公司瓦特達資源公司（Vedanta Resources）主席阿尼爾（Anil Agarwal）對此事表示難過。

該銅礦治銅廠在事件之後，表示他們仍然打算重新營運，並擴大規模。

英國工黨影子財政大臣麥克唐納（John McDonnell）在25日的一份聲明中表示，在屠殺示威者事件之後，監管機關必須採取行動，將瓦特達公司從倫敦證券交易所移除，防止這個流氓公司進一步損害證券交易所的名聲。

數百名抗議者組織將舉行抗議活動，譴責塔米那都邦政府與瓦特達資源公司（Vedanta Resource）勾結。

該銅礦治銅廠每年可生產40噸電解銅（Copper Cathode），是由英國礦商瓦特達資源公司(Vedanta Resources)旗下公司史特萊特銅礦治銅廠（Sterlite Copper）經營。該工廠自3月27日因工廠內部維護而關閉15天，計畫將銅礦治銅廠的產能翻倍至每年80萬噸。

在關閉期間，該銅礦廠4月份的許可證更新遭塔米那都邦污染控制委员会(Tamil Nadu Pollution Control Board)拒絕，認為該廠為遵守當地環境法律，造成嚴重污染，將該廠上訴的聽證會定於6月6日。

由於史特萊特銅礦廠被認為將廢棄銅渣傾倒於當地河流中，導致當地水源嚴重污染，且未提供工廠附近鑽井的地下水分析報告，故而遭到關閉。

2013年3月史特萊特銅礦治銅廠一次毒氣外洩事件，造成當地民眾產生窒息、咳嗽、眼睛刺痛、甚至流產等嚴重反應，根據治銅廠的空氣污染測量設備，當時的二氧化硫是允許值的3倍以上。工廠遭到關閉2個月，罰款100億盧比，然而國家綠色法庭（National Green Tribunal）最終允許治銅廠重新營運。

塔米那都邦反對黨領導人史塔林（MK Stalin）在推特發文​（翻攝自推特）

抗議民眾（翻攝自推特）