獎勵民眾檢舉地下期貨  期交所發放20萬元檢舉獎金

為維護期貨市場紀律，保障期貨交易人權益，期交所訂有「期貨市場不法案件檢舉獎勵辦法」，及「期貨市場不法案件檢舉獎金給獎基準」，視個案情節發給檢舉獎金，以鼓勵一般民眾檢舉期貨交易不法案件。近期又有民眾檢舉地下期貨不法交易，並經法院判決確定，期交所依前述辦法特頒發20萬元檢舉獎金，以鼓勵檢舉。

近年來民眾檢舉之期貨不法案件以地下期貨交易為主，地下期貨業者經營手法日新月異，從傳統之電話招攬客戶至近期以網站、手機簡訊、電子郵件等方式招攬客戶。常見地下期貨以期貨空中交易為主，通常以期交所股價指數期貨做為交易標的，並以免手續費及保證金為號召，實際上地下期貨業者並未將交易人的委託下單至合法的期貨市場，而係地下期貨業者與交易人對賭之違法行為。由於地下期貨缺乏法令保障，交易人常面臨交易糾紛，因此，期交所呼籲交易人一定要選擇合法的期貨商進行交易，唯有合法的期貨交易，始能保障交易人的權益。

期交所除積極配合及協助司法調查單位打擊地下期貨，亦鼓勵民眾踴躍檢舉非法地下期貨。檢舉案件經法院有罪判決確定後，可檢具向期貨主管機關或司法偵查機關檢舉之證明文件等資料，向台灣期貨交易所申請發給獎金。獎金數額之核發，期交所亦明確訂有「期貨市場不法案件檢舉獎金給獎基準」，屆時會依法院量刑之輕重及被告人數核發獎金。民眾如欲檢舉，可檢具相關事證向期貨主管機關、司法偵查機關或期交所逕行檢舉，為便利民眾檢舉非法地下期貨，期交所亦提供檢舉專線電話0800-075556及公司服務信箱（service@taifex.com.tw）兩種方式，作為民眾檢舉期貨市場不法案件之申訴管道，以打擊非法期貨，維護期貨市場正常運作及導正秩序。