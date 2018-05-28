富邦證券主辦陽明海運76.76億元有擔保轉換公司債　29日掛牌交易

富邦證券主辦陽明海運(2609)國內第五次有擔保轉換公司債，募集金額新台幣76.76億元，為今年迄今國內最大金額的可轉換公司債案件，籌資規模更是航運股五年來之最，吸引國內外法人投資機構踴躍認購，並在明 (29）日正式掛牌交易。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，陽明海運為全球第九大貨櫃航運商，亦為國內第二大貨櫃航運公司，在歷經2016年全球性的航運業寒冬後，市場機制趨向健全，加上2017年全球景氣呈現榮景，整體海運市場供需情況有所回升，因此獲利一掃以往年度的陰霾，稅後純益已由虧損149億轉為獲利3.21億元，創三年來新高。由虧轉盈的關鍵除因國際間運力供需漸趨平衡外，更得助於該公司管理階層努力不懈的強化自身體質，包括積極檢視各航線的獲利能力，關掉十餘條虧損的航線；共組聯盟，提升資源整合效率；啟動造船及租船計畫，取代以往較高租金的舊租約。

陽明海運本次發行國內第五次有擔保轉換公司債發行期間5年，票面利率0%，發行總張數7萬6000張，依票面金額之101%發行，本次轉換價格為10.4元。本次辦理有擔保轉換公司債預計將募集76.76億元，所募得之資金將全數用於償還金融機構借款，預估可減少未來幾年之利息支出，並增加財務融通彈性及強化財務結構，有利於陽明海運未來整體營運發展。

主辦本次陽明海運可轉換公司債案件的富邦證券，係繼去年度(2017年)承作國內最大可轉換公司債-新台幣100.2億之興富發國內第五次有擔保轉換公司債後，再度承作今年迄今國內最大金額的可轉換公司債案件，顯見富邦證券有效整合金控資源，通路與配售能力良好，深獲國內大型企業肯定。