圈養海豚快樂嗎？法國研究：最愛有人陪玩

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）在海洋公園做出特技表演的海豚，是真的快樂嗎？關於圈養鯨豚之保育爭議，近年來在全球引發不少論戰，法國尤然。為此，研究人員針對法國一處海豚水族館進行實驗，發現海豚的快樂程度其實與人類息息相關。

這是全球首次從「動物視角」檢視，圈養行為會對動物情緒產生何種影響。科學家與有著法國最大海豚館的Parc Astérix主題樂園合作，歷時三年，對海豚進行實驗，試圖解讀海豚行為，特別是針對海豚在何種情況下會明確做出「愉悅」的動作。

巴黎大學研究人員Isabella Clegg設計了三種活動，包括「訓練員與海豚玩耍」、「將玩具丟入池中」，以及控制組，也就是「讓海豚玩自己的」。

結果發現，這些生活在「牢籠」中的海豚，其實最愛「有人陪玩」。當訓練師接近池子時，牠們會做出浮窺（spy-hopping）的動作，亦即頭部露出水面，往訓練員的方向觀看。由此可見，海洋哺乳類動物性喜愛與熟悉的人類互動，這也意味人類與動物的情感連結與動物福祉是有正相關的。

然而，曼徹斯特大學的海洋哺乳類專家Susanne Schultz認為，這項實驗並不足以證明圈養的海豚會比野生海豚開心。海豚樂於與人類互動，不代表若有機會，他們會選擇這樣的生活。

據英國鯨豚保育機構（Whale and Dolphin Conservation）統計，全球至少有3,000隻鯨豚在50國過著圈禁生活，數量還可能高達5,000隻。

Clegg表示，這項研究的最終目的，並非為了爭論圈養海豚之對錯，而是希望能促進這些海豚的身心健康與福祉。即便他們生活無虞，但若只是為了人類的娛樂目的，則不應合理化圈養行徑。

研究結果刊登於《應用動物行為科學》（Applied Animal Behaviour Science）期刊。