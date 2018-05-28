〈時評〉過度的考試制度及家長的行為　造就不民主的社會

國中教育會考(國中考高中)剛結束，我們來討論一下考試制度的影響。台灣是一個以考試制度為基礎的教育模式，導致我們或多或少會聽到一個鼓勵念書的方法，如一科滿分獎勵多少錢，或是平均多少分或是每一科都90分以上就額外獎勵多少錢，用利益交換的方式讓學生們有動力去認真學習，但本篇不針對利益交換的利弊作討論。身為過來人的我們，應都清楚我們不是每科都擅長，所以通常為了要鼓勵部份學生念完那些科目，就會用金錢獎勵方式利誘孩子們念完全部科目。作者將家長的教育模式定義為「重視獎勵」，若是孩子自動自發學習的則定義為「重視興趣」。

【兩種模式的學生】

重視獎勵的學生：

願意犧牲時間，努力達成自己想要的目標。

一般來說家長比較喜歡重視獎勵的學生，因為全科都念，喜歡均衡發展，但是不幸的是也僅有少數的學生可以全科都強，大部分學生僅是某幾科目比較突出。同時全科都念的學生大部分在求學的某一階段，也會開始無法負擔這樣的念書方式。

學生會完成自己不一定有興趣的事情。

重視興趣的學生：

會保持原本的心態念原本想念的書，不刻意遷就其他事物，或是判斷對自己沒幫助的內容則是予以不念，也可稱呼是重視未來生活相關的事物，並且每一個環節都是選擇對自己有利的。

家長對於重視興趣的學生比較難以理解，即便是給予動力，這些學生仍然是念自己喜歡的部份，因為對於這些學生來說，多做幾次總是可以拿到足夠的獎勵金，如果一科100元，別人考一次有5科滿分有500元，它可以選擇考兩次，只要最後結果一樣就可以；或是不理家長自己另外想辦法。

不想做自己沒興趣的事情。

【可能的問題】

由於台灣大部分家長有萬般皆下品、唯有讀書高的迷思，喜歡每一科都要念的好學生，所以對於重視興趣的學生便會指責說：「為什麼不把全部的書念好」企圖改變學生的行為模式。但這真的是對的嗎？

作者認為如果是用獎勵方式的利益交換，應該可以視為一種交易，既然是交易就應該有選擇的權利，可以選全科念，也可以選某幾科念，甚至是不選。為什麼會變成不順家長的想法就要被指責呢？最後許多學生都會遷就父母，但實際上並不願意，願意也未必做的好。

作者認為企圖改變行為模式，好比是一種強買強賣，也可說是一種獨裁。如果習慣獨裁的模式，那麼將會習以為常，比如說沒有主見，因為習慣被他人指揮，習慣沒有自己的意見，這對於個人、社會都是相當不利。沒有想法的人，或是不敢有想法的人，那將很難有出頭的一天，容易被威權管理，對於社會來說，每個人都沒有主見與創新的能力的話，社會該如何民主進步呢？

【如何解決】

作者認為學生應該保有選擇權利，不論選擇是哪一個模式，家長在清楚說明後就應該尊重學生的選擇，只要仍然達到有念書，而非都不念(也就是未盡到做為學生的責任)，就不該逼迫小孩滿足家長的想法。作者認為這兩種模式各有優缺點，在不同的人事時地物上，應該採用不同的情況，不該一概而論都套用同一個方法。而最重要的是，我們的教育體制不該是用成績論成敗，這將會使家長濫用及誤會。

作者認為要改變家長太過困難，這個問題源自於考試模式，如果可以將考試制度進行調整，不要以成績定高下，才有可能行行出狀元，而不是如同現在的八股，人人被塑造成類似的模樣。

台灣的學生很難去認知到為什麼要學習，這跟先進國家的學生差異相當大，他們是知道為什麼要學習而學習，台灣的學生是不知道為什麼要學習而學習。換言之就是沒有任何主見的盲目追求學歷，並且不知道文憑是否對自己有意義。

為什麼學生及家長這麼盲目熱衷學習呢？作者認為以前是很少人可以學習，所以學生會珍惜學習的機會，希望藉由學習改變人生；而現在是因為有太多的誘因、太多的學習選擇如線上學習課程、網頁一開各國各種科目都有，想要學習實在太容易了，以致去學校學習、聽老師講課顯的太枯燥乏味了，而失去團體學習的樂趣，甚至不加以珍惜。

學校應該想辦法引起學生的學習興趣，而不是用考試的方法來逼學生學習，對於成績數字的執著的學生畢竟是少數，而這也不是一個讓學生保持興趣的一個好方式，因為成績不好的學生近乎是被老師放棄。用成績讓學生有好勝心與有興趣念書的方式，已經行之多年，可以看出來根本無用；也曾聽過有人提出快樂學習，依作者看，這是一種荒謬的學習方法，因為對於大多數人不要學習就是最快樂，僅少數人可以從學習中或是學習完成得到快樂。所以學校一定要找出正確的方式，讓學生對學習有興趣。

一定有人會提問如果學校不用考試及成績，那該要用什麼來評鑑學習狀況？我們應該參考芬蘭的學習模式，芬蘭不以成績來逼學生去學習，而是讓學生透過閱讀、獨立思考、找答案、問問題，建構自學能力。台灣應該學習它們的教學模式，不幸的是台灣與芬蘭的師資相比，程度差太多，芬蘭願意在小學用高等且正確的師資來進行教學，認為打好基礎才是最重要的。以及理念也差很多，芬蘭認為學生只要先學會兩大科目就可以，所以對這兩個科目會格外重視。一是語言類：母語與國際語言(英文)，二是數學，因為把理性與邏輯的基礎打好後，再去學哪一科都是相當容易，至於記憶類的科目就更不是問題。所以芬蘭的學生沒有五花八門的學科，不會雜而不精的學習，這跟台灣的多元學習相距甚遠，見圖1：芬蘭小學六年級生的課表。

圖片來源：http://www.360doc.com/content/15/0707/00/5315_483227207.shtml

【考試制度進一步影響的數學及社會窘境】

我們可以發現芬蘭注重語言與數學，而台灣是注重考試制度。作者認為這將進一步破壞學習數學的興趣，因為考試制度會造成數學要在時間內完成，題目過多逼迫學生套公式，並因為想投機而不願意去理解，這是對數學的一大傷害。所以考試制度完全不利學習數學。數學的能力根本不是靠考試來學習，理解才是重點，不理解的死套公式有什麼學習意義，只能造就一堆二三流人才。最後數學不好，就難以培養理性，一個不理性程度越來越高的社會，要如何民主與進步。

【結論】

本篇從行為模式去探討如何導正因學習方式造成的弊病，這和我們的教育及考試制度有莫大的關係。畢竟經濟與社會的環境都在轉變，若要走向國際化、最好的解決方式就是要從教育面下手，因此教學模式應該固定每隔幾年要重新審視一次。你想想，我們從小學到高中十二年的歲月，當時的聯考制度與環境問題逼著我們不得不靠考試改變生活。如今社會進步、視野開闊，有能力的家庭都能到國外受更好的教育，換言之有許多的受教育方式，但是我們的教育模式與學習方法仍在原地踏步。因此雖然本文有許多重點，但是這些問題是一連串的事件，難以分割，而我們還是得面對。如果社會要有所進步就是必要解決這一連串的問題；否則民主社會的進步只會窒礙難行。