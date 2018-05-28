5月熱傷害人數爆增 戶外5招自保招術

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）昨（27）日飆高溫台北38.2度、板橋37.2度，皆打破122年以來5月的最高溫記錄。根據衛福部疾管署發佈最新熱傷害統計，5月全國因熱暈厥、熱痙攣、熱傷害甚至中暑而就醫人次已破300人，與去年同期160人次相較，明顯高出快一倍，而昨日因為熱傷害掛急診共計27人次，為本月單日新高紀錄。國健署提醒，牢記預防熱傷害的從頭到腳5裝備要齊全：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、帶水瓶」。

預防熱傷害從頭到腳5裝備

一、 寬邊帽或陽傘：

利用寬邊帽或陽傘避免陽光直射臉、耳朵及脖子。

二、 太陽眼鏡：

選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮檔眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片破碎的安全性。

三、 涼爽透氣之衣物：

可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持優良的防護功能。

四、 擦防曬乳：

外出前20分鐘建議使用防水且SPF30或更高防曬係數之防曬乳，並每2小時補充1次，可於將防曬乳作為每天早晨保護的一部分；保存時應避免放置於過熱之處以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

五、 帶水瓶：

自備水瓶並定時喝水，每天至少2,000㏄白開水的好習慣，不要等到口渴才喝。不喝含酒精及糖分飲料，可多吃蔬果，因蔬果含有較多水分。

國民健康署提醒您當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。