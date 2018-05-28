新住民歌舞成果展   滿滿異國風獲好評

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）昨天苗栗縣南庒鄉清暉老人養護中心的長者們欣賞了一場頂級歌舞響宴，由苗栗縣山城志工協會主辦、山城複式童軍團協辦的「快「藝」人生，歌舞培力」成果展，30多位新住民歌舞社區表演班隊學員帶著下一代，為長者帶來精彩異國歌舞表演。許多新二代跟著媽媽一起表演，逗趣模樣讓長者笑開懷。

新住民表演班姐妹為長者帶來印尼、越南家鄉傳統舞蹈，更有肚皮舞表演超吸睛，在新住民姐妹賣力的表演之下，長者們跟音樂打拍子，笑的不亦樂乎。

新住民歌舞社區表演班的學員，苦練兩個月，每週集訓2次。苗北區新住民家庭服務中心鼓勵新住民姐妹舞出生命色彩，並與社區公益結合，貼近社區民眾日常生活，使新住民姐妹展現自信心。本次為無償演出，希望長者藉由新住民姐妹的演出，多多認識異國文化。

苗栗縣山城志工協會暨山城複式童軍團總團長鐘福貴表示，自己本身也是外省人第二代子女，希望透過志工協會與童軍團為新住民家庭帶來更多協助，讓苗栗成為新住民的第二個家。

30多位新住民歌舞社區表演班隊學員帶著下一代，為長者帶來精彩異國歌舞表演。（翻攝自苗栗縣山城複式童軍團總團長鐘福貴臉書）

30多位新住民歌舞社區表演班隊學員為長者帶來精彩異國歌舞表演。（翻攝自苗栗縣山城複式童軍團總團長鐘福貴臉書）