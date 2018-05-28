總統直播後被斷交　總統府：賣荔枝是既定行程

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）針對24日午後，總統蔡英文與秘書長陳菊利用臉書直播替高雄農民推廣「玉荷包」荔枝後，傍晚就傳出非洲布吉納法索與臺灣斷交的消息，總統府今日作出回應，強調布國發佈通知是在蔡總統賣荔枝的既定行程後。

今（28）在外交及國安單位赴立法院外交及國防委員會立法委員針對本月（5）即丟失二友邦做報告及備詢，其中多名立法委員質問外交部長吳釗燮是否有在第一時間收到布吉納法索將與臺灣斷交後，立即通報總統及國安單位。

吳釗燮回應，當日下午外交部接獲相關訊息後，便分別撥電話呈報蔡總統及國安會秘書處，「但總統府活動我並不知情。」

至於立委追問確切的呈報時間，吳釗燮卻表示已經忘記了，因為當天情況「非常慌亂」。

總統府今午召開新聞說明會，發言人黃重諺表示，有關布吉納法索發布終止與臺灣外交關係的消息，「相關時間是在總統支持農民的既定行程後，總統跟國安單位也在隨後掌握相關情勢，並做出妥善處置。」

然而，吳釗燮以及黃重諺也都強調，外交及國安單位這段時間以來，對於與布吉納法索的外交關係出現警訊皆有所掌握。

此外，黃重諺也批評部分立委質疑蔡總統在國家遭斷交當日還在賣荔枝一事是「政治操弄」，並表示「關心農民以及維護國家主權都是總統的工作，部分人士基於政治或是其他理由將這兩件事混淆，是不負責任的政治操弄，也是輕視農民的辛苦及需求。」