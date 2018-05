馬利移民攀4樓陽台30秒神救援　義舉法國被讚爆　　　

(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)這個周末是什麼樣的歐洲移民新聞及何許人,引來法國民眾歡呼,搏上CNN、BBC等全球五大洲主流媒體版面?答案是一位22歲來自西非馬利的年輕男子加薩瑪(Mamoudou Gassama)。

事情發生在上周六晚上八點,巴黎第18區一棟公寓的第四層樓陽台外欄杆掛著一名小男童,小男童一步步小心翼翼走向試圖要救他的鄰居,公寓樓下擠滿圍觀人潮,這時一名高大非裔男子加薩瑪突然一箭步跳上陽台欄杆,從一樓爬上四樓陽台,接著伸手一把抓住小男童左手,成功拉到陽台內,整個救援過程加薩瑪只花了三十秒。

加薩瑪事後接受媒體訪問時表示,他當時與友人約好要去餐廳看足球賽,路上見到人群擠在一幢公寓下,抬頭一看才發現一名小男孩掛在陽台欄杆外。「我喜歡小孩,我想我會很不想見到有小孩在我面前受傷,我馬上找出解決方案,也感謝上帝讓我有辦法攀上四樓救了這名小孩,」加薩瑪謙虛說道。

當時圍觀群眾許多人拍下這段英勇畫面,只見加薩瑪身手矯捷,迅速攀上四樓陽台把小男孩一把拉進陽台內,英勇行為引來民眾歡呼,以及全球媒體報導。

巴黎市長Anne Hidalgo在推文稱讚了這名22歲青年的英雄行為,並表示她已打電話致謝,也會支持他在法國追夢。法國總統馬克洪則據報周一邀請他至香榭麗宮,以個人名義當面感謝他的英勇表現。

媒體也報導加薩瑪去年九月才從馬利來到巴黎,身份還是非法移民,懷抱著歐洲夢的他希望能在法國另起新生活。

外國網友馬上也打趣為加薩瑪找代言,認為運動品牌Nike、Adidas、Reebok應該要找加薩瑪代言球鞋,才能有這樣神勇表現。也有法國網友呼籲法國政府應給這位英雄公民身份。

至於被救的四歲小男童為何會一人獨自在家,警方找到他的父親並詢問,報導指父親聲稱外出購物,但陽台窗戶有上鎖,母親則據報不在國內。

加薩瑪的英勇救援影片在推特被讚爆。

Watch 22 year old Mamoudou Gassama heroically scaling four stories of a building when he sees a toddler about to fall to a certain death. When he began climbing the neighbors did not have ahold of the child’s arm yet. pic.twitter.com/67EsUmzwFN