馬利移民攀4樓陽台30秒神救援　義舉法國被讚爆　　　

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）這個周末是什麼樣的歐洲移民新聞及何許人，引來法國民眾歡呼，搏上CNN、BBC等全球五大洲主流媒體版面？答案是一位22歲來自西非馬利的年輕男子加薩瑪（Mamoudou Gassama）。

事情發生在上周六晚上八點，巴黎第18區一棟公寓的第四層樓陽台外欄杆掛著一名小男童，小男童一步步小心翼翼走向試圖要救他的鄰居，公寓樓下擠滿圍觀人潮，這時一名高大非裔男子加薩瑪突然一箭步跳上陽台欄杆，從一樓爬上四樓陽台，接著伸手一把抓住小男童左手，成功拉到陽台內，整個救援過程加薩瑪只花了三十秒。

加薩瑪事後接受媒體訪問時表示，他當時與友人約好要去餐廳看足球賽，路上見到人群擠在一幢公寓下，抬頭一看才發現一名小男孩掛在陽台欄杆外。「我喜歡小孩，我想我會很不想見到有小孩在我面前受傷，我馬上找出解決方案，也感謝上帝讓我有辦法攀上四樓救了這名小孩，」加薩瑪謙虛說道。

當時圍觀群眾許多人拍下這段英勇畫面，只見加薩瑪身手矯捷，迅速攀上四樓陽台把小男孩一把拉進陽台內，英勇行為引來民眾歡呼，以及全球媒體報導。

巴黎市長Anne Hidalgo在推文稱讚了這名22歲青年的英雄行為，並表示她已打電話致謝，也會支持他在法國追夢。法國總統馬克洪則據報周一邀請他至香榭麗宮，以個人名義當面感謝他的英勇表現。

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2018年5月27日

媒體也報導加薩瑪去年九月才從馬利來到巴黎，身份還是非法移民，懷抱著歐洲夢的他希望能在法國另起新生活。

外國網友馬上也打趣為加薩瑪找代言，認為運動品牌Nike、Adidas、Reebok應該要找加薩瑪代言球鞋，才能有這樣神勇表現。也有法國網友呼籲法國政府應給這位英雄公民身份。

至於被救的四歲小男童為何會一人獨自在家，警方找到他的父親並詢問，報導指父親聲稱外出購物，但陽台窗戶有上鎖，母親則據報不在國內。

加薩瑪的英勇救援影片在推特被讚爆。

Watch 22 year old Mamoudou Gassama heroically scaling four stories of a building when he sees a toddler about to fall to a certain death. When he began climbing the neighbors did not have ahold of the child’s arm yet. pic.twitter.com/67EsUmzwFN — Ray [REDACTED] (@RayRedacted) 2018年5月28日