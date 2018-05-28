美研究：遠離腸癌要吃這些食物 有益腸道益生菌生長

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）腸癌是我國十大惡性腫瘤之一，早期腸癌幾乎沒有任何症狀，待出現症狀後才就醫，通常已經是病程中、晚期，因此治療效果和存活率往往不佳，而不良的飲食習慣是罹患腸癌的主要原因之一。

根據國外研究機構調查，每天適當攝取全穀類食物，可以降低罹患結直腸癌的風險，這是真的嗎？對此，食藥署特別邀請臺北醫學大學附設醫院營養室蘇秀悅主任細說分明。

美國癌症研究所近期研究指出，每天攝取4份（約80公克乾重）的全穀雜糧類，可降低17%罹患結直腸癌的風險；此與全穀雜糧類食物含有許多抗癌化合物，如纖維質、維生素E、硒、木酚素等有關。全穀雜糧類含有豐富的膳食纖維及抗性澱粉，兩者具有稀釋潛在的致癌物質、延緩血糖上升、促進益生菌的生長、且有助於體重控制等。

另外，全穀雜糧類含硒、多酚類及蛋白酶等，硒及多酚類具抗氧化及抗癌作用，而蛋白酶則有抑製癌細胞擴散的作用。若要預防癌症，建議每天攝取的全榖雜糧類，至少要吃一半以上的主食量，如：每天應有1-1.5碗以上的全穀雜糧飯，因此建議早餐應攝取全榖類麵包或燕麥粥，午晚餐至少有一餐的主食是來自糙米、糙薏仁等全穀類食物。

根據美國癌症協會預防結直腸癌的建議：

1. 達到並維持健康體重：研究發現體重過重、肥胖者會增加結直腸癌發生及死亡率。身體質量指數（BMI）=體重（公斤）/身高2（公尺2），BMI應盡量維持在18.5-24公斤/公尺2的理想體重範圍。

2. 規律的運動：研究發現有運動習慣的病友，有較低的發生率及死亡率，運動能提升生活品質、身體功能，建議每週應有150分鐘中強度運動或75分鐘以上高強度運動。

3. 健康飲食型態：預防結直腸癌病友應多攝取蔬菜、水果、全穀類、家禽及魚類等，少吃精緻醣類、油脂、紅肉及加工食品等。多攝取富含ω-3脂肪酸的魚類，這些魚類也是維生素D豐富的來源，可預防結直腸癌和其他惡性腫瘤的發生。

4. 膳食補充劑：迄今為止，沒有研究顯示補充膳食補充劑可明顯降低結直腸癌進展或復發的風險。研究發現，鈣補充劑可以降低曾患息肉的人發生結直腸癌的風險。

5. 酒精攝取：攝取酒精會增加罹患結直腸癌的風險。因此美國癌症協會建議，適量飲酒，男性不超過2酒精當量，女性不超過1酒精當量（1酒精當量=啤酒330cc=紅酒120cc =威士忌40cc），以降低可能罹患癌症的風險。

6. 戒菸：吸菸者得到結腸直腸癌機率高於沒有吸菸者。