練到手指長水泡還不停！  新二代獲培力音樂獎學金

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部移民署26日舉辦「第4屆新住民及其子女築夢計畫與2017年新住民及其子女培力與獎助學金」成果發表活動，歷屆及本屆24組獲選者、獎助學金獲獎學生齊聚分享，相當熱鬧。其中就讀淡水國中9年級的新二代劉怡靚，自幼接觸古箏，在家人及師長的支持下，獲得2016年全國學生音樂競賽古箏獨奏國中A組優等獎。

劉怡靚目前就讀新北市淡水區淡水國民中學9年級，母親為菲律賓籍配偶，哥哥目前就讀高中一年級，全家的感情十分融洽。

國小二年級的時候，偶然接觸到了古箏,當下覺得古箏所演奏出的樂音很美,於是便開啟了她的學箏之路。在學習過程中，因為家裡的經濟因素及學習非主流西洋樂器，因而常面臨遭人奚落等種種困難，使得怡靚一度萌生放棄念頭，但在老師、學姐及家人的支持下，重拾信心學習。

即使練到手指長了水泡、指甲裂掉或是被斷弦割傷，劉怡靚也咬牙苦撐，終於在2016年拿下全國學生音樂比賽箏獨奏A組優等。

她雀躍的表示：「努力練箏超過了七個年頭，今年七月中於要跟學姐一起上國家音樂廳表演，一切辛苦都值得了」。

劉怡靚很感謝移民署提供新移民子女特殊才能獎學金，她將把5千元之獎勵金用在學習古箏及貼補家用。

移民署今年的「新住民及子女培力與獎助學金」核發獎項包括優秀學生獎學金、清寒學生助學金及特殊才能優秀學生獎勵金等三類，共有2910位學生獲獎，核發獎助學金共1199萬9000元。

新二代劉怡靚（移民署提供）