阿里山夏戀茶會 7/21林中漫步品茗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）有著天然景致的阿里山，高山茶更是名聞遐邇。觀光局阿里山國家風景區管理處自6月開始，將舉辦一系列以茶為題的活動，7月21日更將在海拔近1680公尺高的頂湖環湖步道舉辦「阿里山四季茶旅-夏戀森林茶會」活動，邀請民眾一同來林間品茗。

7月21日週六當日10時至16時，阿里山管理處將在該步道沿線設有近30席茶席，邀請民眾隨時隨地免費加入。活動除了有阿里山在地茶旅達人以社區意象延伸開發之「文創商品展售」外，亦有悠揚古箏演奏傳遍山嵐，可循著悠揚樂聲漫步於茶園、巨石、杉木林、牛樟木林、孟宗竹林、生痕化石等自然地景步道中。

為讓民眾深刻感受阿里山生態地景及人文風情之美，阿里山管理處同時辦理「阿里山夏戀印象-影像創作詩競賽」，以「阿里山生態景觀｣為拍攝主題，結合創作詩、詞、曲或心情小語，闡述對阿里山自然地景的感動與多元風華印象，並邀請入圍決賽者於活動現場吟詠創作詩詞，譜出阿里山夏戀印象，報名至6月30日止。

此外，搭配阿里山四季景觀變化，主辦單位亦規劃奮起湖肖楠母樹林木棧道平台，於6月15日至7月31日期間，週六、日上午10至12時，提前讓民眾免費參與森林茶席體驗，期許透過阿里山四季特有的文化與地景風貌，塑造阿里山茶文化及觀光廊道。

阿里山夏戀印象-影像創作詩競賽報名資訊及更多活動內容詳情，請至阿里山管理處官方旅遊網或至「阿里山 新印象」臉書專頁查詢。

阿里山四季茶旅活動（圖／觀光局）