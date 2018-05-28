桃市辦新住民徵才   媒合成功率高達8成   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）桃園市政府就業服務處25日與桃園市新住民聯合服務中心舉辦新住民徵才活動，共計40家廠商及就業服務資源單位參與，2,000個以上職缺，共計800人次投遞履歷，初步媒合640人次，媒合率達8成，透過市內各新住民關懷據點宣導，吸引超過500位新住民及民眾到場參與。

活動因應新住民朋友就業需求及型態，邀請食品、餐飲、門市等服務業及電子、科技製造業參加，餐飲業方面台灣善商釋出超過310個職缺，義美食品、家樂福、宏亞食品、屏榮食品等皆提供生產管理幹部、營運及食品技術專員、助理等職缺。

另日月光半導體、欣興電子、嘉聯益科技及南亞塑膠也各釋出超過50個職缺。新住民聯合服務中心則提供衛生保健、社會福利、教育學習、就業服務等資訊予新住民朋友，活動現場另有桃園市中小企業榮譽指導員協進會提供新住民朋友創業諮詢服務及協助。

勞動局王安邦局長表示，桃園市擁有將近6萬位新住民朋友，是桃園重要的勞動力之一，為桃園社會穩定及經濟發展起到相當重要的影響。桃園市政府為照顧新住民，2017年設立桃園市新住民聯合服務中心，2018年也預定成立「新住民文化會館」，致力推動新住民文化、美食、體育的推廣活動，並為在地新住民提供就業輔導、法律諮詢、文創等服務，希望成為新住民的第二個家。