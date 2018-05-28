剛果伊波拉疫情再添1死 未來幾週是防疫關鍵期

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）剛果民主共和國自5月初爆發伊波拉疫情後，週日再添1死亡病例，截至目前為止共35人確診、12死。

根據衛生官員表示，該起新增死亡案例位於西北部赤道省（ Equateur Province）的農村地區伊波克（Iboko），該省另有4名疑似新增案例。

剛果境內目前確診病例分布於比科羅（Bikoro）、伊波克（Iboko）以及姆班達卡市（Mbandaka）等3個區域。其中姆班達卡市當地居民約120萬，也是剛果重要的交通樞紐，位於境內與國際主要河流、道路及國內航空的交會處，因而增加病毒在國內以及往鄰國蔓延的風險。

為防堵疫情擴散，地方衛生單位證實，已為姆班達卡市的100位前線醫療人員接種實驗型疫苗；而週一（28日）起也將為比科羅（Bikoro）、伊波克（Iboko）兩大疫區的個案接觸者接種實驗型疫苗。

世界衛生組織WHO表示，目前遇到的困境是疫情往大城市擴散、前線醫療人員受感染、找到和隔離龐大的個案追蹤者。因此疫情是否受到控制，未來幾週將是關鍵期。

伊波拉病毒是高傳染性的疾病，且致死率高，目前尚無特定核准之有效疫苗或藥物。人與人之傳染是因為直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液，尤以破損皮膚與黏膜接觸感染風險更大，甚至是患者的屍體也具傳染力。

初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。