  1. 首頁
  2. 社會

AIT推時空膠囊　邀民眾推舉臺美關係代表物

AIT處長和與會來賓將在6月12日的新館落成典禮上，選出民眾提出的代表物放入時空膠囊

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/05/28 12:04

美國在臺協會處長梅健華（Kin Moy）手上握著時空膠囊（照片孿：截取自美國在臺協會臉書 https://goo.gl/18vnJK）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）美國在臺協會（American Institute in Taiwan）今（28）日推出「時空膠囊」活動，邀請民眾集思廣益，提出認為足以代表2018年臺美關係的重要物品，屆時協會將可能在落成典禮上把這些物品放入時空膠囊，並且埋在內湖新館地底下。

協會處長梅健華（Kin Moy）今日便在協會臉書專頁的一則貼文中，邀請民眾為時空膠囊提供建議，提出足以代表2018年臺美關係的物品，或是象徵當今世界或時空的重要物品，屆時協會將參考採納民眾的建議，在6月12日舉辦的新館落成典禮上，將這些物品放入時空膠囊，並且埋在地底下。

梅健華在文中表示，「我將和幾位特別來賓把代表2018年美臺關係或象徵我們當今世界的紀念品放入時空膠囊。之後，我們會把這時空膠囊埋起來，等幾十年後重新出土，讓未來的人們看看膠囊裡代表我們時代精神的物品。」

根據美國在臺協會，時空膠囊是把史料或代表當代文化的物品裝箱，然後埋藏保存，等到未來某個時候再開啟。把東西裝箱埋在地底，為後世保存歷史的時空膠囊，其實是美國在建築物落成時常有的一項傳統。

為了慶祝即將到來的新館落成典禮，美國在臺協會近期接連推出各項活動，旨在回顧臺美斷交後將近40年的關係，像是即將於週四（31）在二二八國家紀念館開幕的「力穩根基，共創未來：AIT@40 — 1979年後美臺關係展」，藉由照片、文件，以及多媒體的展出，紀念美國在臺協會即將成立40週年。

 
AIT
台美關係
AIT內湖
梅健華

相關新聞

美眾議員籲政府邀蔡英文訪美、會川普
2018/05/24 11:53
AIT新館6/12落成 川金會恐影響美來台層級
2018/05/23 13:50
AIT處長任期將屆　梅健華：相信繼任能無縫接軌
2018/05/21 17:04
AIT新址6月12日落成　梅健華：美臺友誼的具體象徵
2018/05/21 15:31
AIT臉書慶40週年--那些年我們一起參加過的AIT活動
2018/05/07 10:33