多元市集在科博館   特色表演+紙陀螺好吸睛  

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺中市新住民多元圖書室昨（27）日在臺中市科學博物館前廣場舉辦「有趣的科學VS 異國文化市集」活動，現場安排越南歌謠、肚皮舞、異國文化美食市集及科學遊戲等活動，吸引許多新住民參加，氣氛熱鬧。

活動當天有中國新住民姐妹為民眾帶來藏族舞蹈表演，舞動白色長袖，優美的舞姿讓人目不轉睛，許多越南新住民姐妹穿著國服奧黛（Ao Dai）參加，合身長上衣搭配寬版長褲，凹凸有致的剪裁盡顯女性風采，為市集增添濃濃異國文化氣息。

今年70歲，專精編織的王訓鋒老師，也帶來早期童玩文化的分享，展現銀髮族技藝與文化的傳承，社會貢獻「活躍老化」的精神。當天為市集上的小朋友帶來紙陀螺DIY教學，只見大小朋友圍在攤位上，專注學習製作紙陀螺，玩的不亦樂乎，更有長者也來小試身手，重新回味童年打陀螺的樂趣。

臺中市銀髮生活達人是由臺中市社會局委託向上文教基金會承辦。從臺中東勢出發，積極尋覓、邀請願意傳承技藝或分享生命故事的長者，成為「銀髮生活達人」。藉由生命回顧課程開始對自我的生命歷程進行完整的統整，鼓勵長者們展現出自信與特色，成為銀髮生活達人，「台中市銀髮生活達人」也在各地巡演，近年來也與香港、美國師生進行跨國交流。

臺中市社會局表示，台中市約有5萬5千多名新住民朋友，為社會穩定及經濟發展帶來正面作用，而台中市新住民多元圖書室是全台首座且唯一為新住民設置的圖書室，提供中、英、越、印等8國語言圖書，供新住民閱讀母國書籍；新住民多元圖書室並設有圖書巡迴車服務，配合各級學校、機關及相關單位進行異國節慶教學及多元文化推廣，要讓服務深入台中大小社區，讓更多人了解不同國家的文化。

編織達人王訓鋒老師細心教授小朋友如何製作紙陀螺（翻攝自台中市銀髮生活達人臉書）

活動現場美食（翻攝自臺中市新住民多元圖書室臉書）