(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)哥倫比亞在當地時間週日（27），舉行總統大選，但沒有候選人得到超過半數的選票，因此得票率最高的兩名候選人，將在6月進行第二輪選舉。

日本《NHK》回顧，哥倫比亞和國内遊擊戰團體「哥倫比亞革命軍」（Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia），在2016年達成和平協議，「革命軍」也因此在去（2017）年，正式轉型為普通政黨。但由於内戰造成超過20萬人死亡，因此國内一直有聲音，認爲和平協議對「革命軍」太仁慈了，應該予以修正。

《美聯社》報導，在27日的選舉中，前參議員杜克（Ivan Duque）以39%的選票領先，而第二名的則是曾參與遊擊戰的前波哥大市長裴卓（Gustavo Petro），他得到25%的選票。

報導説明，杜克主張應修改與「革命軍」的和平協議，例如確保販毒者會遭處罰，以及遊擊戰分子不會進入政治舞臺。而裴卓強調必須維持原本和平協議，並以批評哥倫比亞貪污和貧富差距作爲號召，吸引年輕族群支持。他誓言，會讓哥倫比亞經濟，脫離對石油出口的依賴，並對閒置農地課以重稅，來鼓勵發展農業。

根據《日本經濟新聞》的介紹，哥倫比亞雖然富於天然資源，但近年來國際價格下跌，導致2017年實質經濟成長率，只有1.7%，已連續四年下降。另外，雖然政府和「革命軍」已締結和平協議，但有些遊擊兵無法重新融入社會，而選擇鋌而走險，加入犯罪組織，導致治安惡化。

哥倫比亞總統大選無人過半 6月將舉行二輪投票