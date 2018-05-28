蔡兩岸政策屢碰壁？　吳釗燮：維持現狀受國際認同

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）面對立法委員質疑總統蔡英文「維持現狀」的兩岸政策近來屢次碰壁，外交部長吳釗燮今（28）日表示，近期和理念相近的國家關係不斷提升，是因為原來的政策受到認同，若臺灣擅自改變，可能會受到挫折。

外交及國安單位今日就「單月丟失二邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」至立法院報告並備詢。

針對中國近來接連挖走臺灣友邦、在國際組織活動上打壓臺灣參與，甚至派遣軍機繞臺等，在在改變臺海現狀及和平穩定，民進黨籍立委羅致政便質疑，蔡總統兩岸政策兩不變兩不會（承諾及善意不變，不會回到過去對抗老路，也不會在中國壓力下屈服）的基礎已不再。

吳釗燮則回應，「最近跟理念相近國家關係不斷提升，就是因為原來政策受到讚賞，這樣情況下，關係不斷提升，所以也要堅持這樣外交作法，從根本上拓展跟更多國家關係，若改變我擔心受到挫折。」

羅致政續指，「現狀這東西已經不存在」，現狀是動態的概念，若臺灣也採取行動，應被解讀為是回復現狀而不是改變現狀，即使沒有反守為攻的可能，也應採取適當的因應措施。

吳釗燮則強調，外交部未來的工作重點，就是加強開拓與理念相近國家的實質關係，以及維持邦交穩定。

此外，針對立委批評外交部先前說沒有建立新的邦交國的計畫的說法，等同於是向北京當局露底牌。

吳釗燮表示，針對委員的關心，外交部會再研議是否會有其他空間，但也強調不會與中國進行金錢外交的競逐。