(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在民粹勢力取得議會多數後，義大利又將面臨一場新的政治風暴：總統不同意内定新總理孔蒂（Giuseppe Conte）提出的内閣名單，因此孔蒂決定放棄組閣。

法國《世界報》報導，在當地時間27日晚間，反體制派「5星運動」黨，以及極右派「聯盟」黨共同推薦的内定總理孔蒂，宣佈由於總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）不同意他的内閣名單，因此他已放棄組閣。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）（美聯社）

根據報導，兩人的爭執點，在於財務部長：孔蒂希望讓81歲的疑歐派沙瓦納（Paolo Savona），擔任財務部長一職，但遭到親歐的馬達雷拉強力反對。《世界報》説明，在義大利政治體制下，總理提出的内閣名單，必須得到總統同意，因此只要總統堅持拒絕，總理就無法成功組閣。

對此，根據報導，「5星運動」黨領袖對於總統的決定，感到無法接受，甚至指控他的行爲簡直是「叛國」和「紊亂國憲」，並要求他下臺。另外，他還稱總統決定背後，一定有銀行和金融界在「搞鬼」。而「聯盟」黨則強調，在一個民主國家，解決這種情況唯一的方法，就是重新進行選舉。

根據《日本經濟新聞》，馬達雷拉在27日，宣佈將在今（28）日，與曾任國際貨幣組織高層的科塔雷利（Carlo Cottarelli）見面。報導推測，總統很可能希望改由他來組閣。《紐約時報》回顧，科塔雷利雖然曾在電視節目中表示，自己沒有組閣的可能，並分析就算總統真的要請他擔任新總理，在義大利目前詭譎的政治環境下，一切都很難説。

義内定閣揆放棄組閣 民粹黨領袖要求重新選舉