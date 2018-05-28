福泰飯店集團再拓品牌新據點 5/29礁溪盛大開幕

礁溪山形閣為福泰飯店集團旗下第11間飯店，並於5月29日舉行盛大開幕儀式活動，飯店座落於礁溪火車站與國道客運轉運站步行約5分鐘，與舊街最熱鬧的礁溪路市區只有一尺之隔，更從飯店門口搭乘「宜蘭勁好行公車」前往礁溪林美石磐步道、五峰旗瀑布、跑馬古道等著名遊遊景點；絕佳的交通位置，成為到礁溪旅遊玩樂的最佳住宿首選。

開幕期間住宿一泊一食優惠同歡價NT$7,000起，「山形閣」邀您一起享受眺望遠方～飽覽龜山島海景與蘭陽平原交織出的最美景緻，體驗溫泉與美食兼具的五星極緻服務，徹底感受高規格泡湯文化與旅宿體驗。

「礁溪山形閣」斥資5億元打造全新風貌，全館共12層樓、7種房型共122間精緻溫泉客房，每間客房除了有獨立私人的溫泉浴池，整體設計更以「圓」為概念，講究流暢感並有回到最原始之意，彷彿回到母親肚子裡的安心溫暖感；頂樓的米澤餐廳則擁有270度的開擴視野，無遮蔽物的絕佳視野讓用餐環境更加分，欣賞美景同時品嚐最新鮮的無菜單創意料理（NT$800/人起），視覺與味覺的雙重享受保證讓您難忘。

可容納19桌的噶瑪蘭宴會廳，完善的燈光音響設備讓您在此舉辦婚宴宴會，絕對賓主盡歡；3樓除了設有小型會議室、多功能廳、健身房外，更規劃部落樓層Hostel服務，提供另一種不同風格的住宿選擇；2樓精心規劃室內的男湯與女湯裸湯池，及獨家特製的檜木烤箱，泡湯同時可享受自然的檜木芳香；1樓更引進知名的日式拉麵店，讓您在礁溪也能大啖人氣豚骨拉麵的好滋味。