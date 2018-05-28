台中市首創新二代跨國銜接學習支持系統   7校先試辦

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）為助返國新二代順利銜接學校課程，台中市教育局推動「跨國銜轉教育支持系統-行動式學習中心」，從「華語文學習」、「領域學科學習」及「生活適應」三面向出發，協助新二代融入學習環境與同儕互動，2018年共計7校投入試辦，教育局將視計劃情況修正與推廣。

許多久居東南亞返國的學生，在課程銜接及語言上面臨極大壓力，教育局與學校合作評估於新住民二代返國後的就讀學校成立學習中心，提供多種模式支持系統，強調立即服務，教育局接獲學校通報後即啟動相關作業，由學校擬訂客製化的學習計畫，因應學生實際需求提出申請。

在提升華語能力部分，教育局提供新二代平版電腦、翻譯機、APP等程式應用，讓學習更具成效，並透過專業師資與通譯人員合作，強化學生優勢科目、建立自信心，整合各項資源鼓勵學生培養多元能力、適應生活。

霧峰國小的劉同學從越南返國後，接受部分抽離、由華語教師一對一授課的輔導方式，並配合團體活動，和同學們共同進行植物種植、團體遊戲等，凝聚起認同感，目前就讀南陽國小、從菲律賓返國的陳同學，則透過課外書籍補充，提升閱讀理解能力，在期中評量大部分科目都獲得90分以上佳績。

教育局表示，今年上半年共有7校參與試辦，國中方面包括豐東、豐原、龍井、神圳等4校，主要新住民二代學生來自越南、柬埔寨，而國小部分，則有霧峰、南陽、塗城等3校。將視試辦計畫情況滾動式修正，針對實施成效進行多面向評估，盼讓行動式學習中心更貼近學生需求，未來進一步推廣，造福更多跨國銜轉生。