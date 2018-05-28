誠品行旅即日起推出「兒時夏趣」系列甜點 帶你重溫純真美好年代

光著腳丫踩上泥巴地，和鄰居孩子一起在竹林裡、田野間打彈弓、擲陀螺，或合著手掌轉動手中的竹蜻蜓，這是台灣早期單純美好的歲月軌跡，也是許多旅人成長記憶裡最閃耀光芒的一段童年印記。承載著台灣深刻人文內蘊的eslite hotel誠品行旅，在初夏時刻於一樓The Lounge大廳書坊以「兒時夏趣」為主題推出一系列當季甜點，由點心房主廚陳松輝發揮文青繆思，將創作背景回歸40-70年代的農業生活，於七款嶄新甜點融入早年童趣與情景，同時也濃縮甘草芭樂、脆梅、蓮子及紅肉李等昔日垂手可得的夏日消暑聖品，在五感之間回味溫暖樸實的兒時回憶。此季新品甜點包括：「陀螺」以伴隨孩子渡過快樂童年的傳統童玩為發想，將紅肉李與石榴揉為風味酸甜的內餡，在舌間轉動輕盈的夏天滋味；「逃之夭夭」傳神演繹總愛補風捉影妖怪存在的孩提時代，並以蜜桃與荔枝的組合趣味呼應品名；「青梅竹馬」則以中國名酒竹葉青製成的慕斯與帶著脆梅香氣的蛋糕體構成綠色竹身，象徵早期與夥伴在竹林裡穿梭嬉戲的生活片段；「打不著」靈感來自廟會活動不可缺席的夏日零嘴-甘草芭樂，內餡採用紅心芭樂凍搭配甘草布丁，在甘美的餘韻裡追憶童年時光。eslite hotel誠品行旅邀請旅人透過甜點共同延續屬於台灣在地的美好故事。「兒時夏趣」系列甜點，每款NT$200，即日起每日限量供應，洽詢專線 | +886 2 6626 2880 The Lounge大廳書坊。

取之大自然的純真童趣 循著甜點話當年

童年是每個人生命中最美好的一頁，在物資不豐的農業時代，孩童大多順應大自然尋找生活樂趣，在溪邊抓小魚、青蛙，或是善用周遭的竹子、木頭、葉子等材料手工自製童玩，蘊藏細膩的創造力與智慧。從小在宜蘭農村長大的點心房主廚陳松輝，此季藉由甜點紀錄台灣早期的甜美記憶。首推以當時最受歡迎童玩為創作概念的「陀螺」，從前大多由樹幹削製，是許多男孩叱吒田野的必備技藝，主廚精心復刻陀螺造型，半圓型的塔底是揉入紅肉李的杏仁餡，疊上爽口的石榴凍及覆盆子紅李慕斯，盈滿夏日專屬的酸甜風味；猶如竹子的「青梅竹馬」則滿載主廚的童年回憶，小時候鄉下三合院周邊種植的竹林除了防風遮陽，也是孩子們的天然遊戲場，信手捻來的竹子和葉子更是製作童玩的絕佳素材，此甜點採用台灣傳統的米香鋪底，將融入中國名酒竹葉青的慕斯與夏季消暑良品-脆梅製成的蛋糕體組成綠色竹身，向當年與同伴在竹林裡穿梭遊戲的美好生活致意；彷彿可愛鬼怪的「逃之夭夭」，鮮活詮釋總在聽完鬼故事後開啟無限想像的孩提時代，採用法國荔枝果泥製成的起司內餡搭配荔枝凍與蜜桃慕斯，再以手工製為妖怪般的造型，為此次的趣味之作。

樸實生活情景 點滴編織五彩繽紛的童年記憶

美國詩人奧•霍姆斯在《男孩們》曾說「舉杯祝賀那個無憂無慮的黃金般的孩提時代，它就像冬夜裡的星星，五月的晨露」。而夏天時鄉野間的童年情境更為多采多姿，是現代都市生活難以取代的畫面，主廚也在甜點中重現那些記憶裡的美好光景。香氣雅緻熟悉的「打不著」，靈感來自廟會活動不可缺席的夏日零嘴-甘草芭樂，將整顆紅心芭樂打成泥後製為爽口果凍，搭配甘草布丁與白巧克力慕斯，甘美的餘韻交織酸甜果香，嚐一口即回到童年時光；溢著微微酒香的「晴耕雨讀」，意即晴天耕耘、雨天讀書，這是農業時期的詩情畫意，底層為口感細緻的桂花地瓜蛋糕，依序疊上板豆腐起司蛋糕及花生布丁，外層則是揉入鹿兒島名酒“晴耕雨讀”的慕斯，以白味噌與地瓜釀製的燒酒，華麗串連整體風味，表層再以波浪狀的蝶豆花象徵雨天時湖面濺起的美麗漣漪；黝黑中透著螢亮光點的「留螢」，呼應唐朝詩人杜甫的詩句「紅燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢。」在鄉邊水間找尋一閃一閃飛舞著的火金姑，是小時候夏夜裡的絢麗日常，以柳橙蛋糕為主體，內餡為法國鳳梨果泥製成的鳳梨凍及椰子布丁，再以香茅芒果慕斯作結，以熱帶南洋元素堆疊沁涼食感；青翠欲滴的「親荷」，宛如夏天盛開的荷葉，每當暑假時節，和兒時夥伴的娛樂之一，即是在荷塘裡釣魚和摘蓮蓬，其中蓮子鮮嫩多汁富有獨特清香，為午後相聚的時髦小點，主廚運用飄散桂花香氣的蓮子布丁搭襯酸甜的青蘋果凍，並以蓮子慕斯為外層，清爽的風味像是脣齒間的一縷微風，邀請旅人在味覺裡走一遍這片土地的歲月靜好，感受真摰的人文韻味。