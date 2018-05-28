(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普在臺灣時間今（28）日上午，在推特上表示，美國代表團已前往北韓，進行川金會的詳細安排。在推特中，川普還特別誇獎北韓，表示該國具有充分潛力，發展經濟和金融實力。

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018

《美聯社》報導，美國國務院説明，美國和北韓的團隊，目前正在兩韓交界的板門店。美國團隊的領袖為韓裔資深外交官金成（Sung Kim），他曾參與2005年的非核化談判。

《日本經濟新聞》猜測，兩者可能會就接受國際原子能總署入境查察、關閉核能試驗厰等内容，進行討論，而北韓也很可能向美國要求相應的回報。

另外，北韓官媒《勞動新聞》，則在今日6版中發佈時評，誓言將與愛好和平的世界各國人民一同努力，打造「沒有核武器的世界」，並強調日前邀請外媒見證廢除核試驗厰的措施，得到世界友善的回應。

北韓官媒《勞動新聞》2018年5月28日6版中發佈的時評，標題為「我們將依照我方訂定的時程表，持續前進（非核化進程）」（翻攝自《勞動新聞》網路版）

美代表團入北韓細談川金會 北韓官媒：將打造「無核世界」