台東暑假最大藝術計劃 南迴地景藝術正式啟動

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 臺北綜合報導）由台東縣政府發起與策劃，「南方以南－南迴藝術計劃」於今（26）日正式啟動，隨後在南迴四鄉——達仁、大武、金峰、太麻里全面展開，以各式地景藝術作品為在地居民和訪客開啟一次饒有意味的對話，讓所有人走入這一隱藏的南方，發現島嶼南端的，另一個南方。



今（26）日下午2點於南方以南服務站（前大武轉運站）以排灣祭典儀式揭開序幕，本計劃執行團隊已於今年年初實地探訪南迴四鄉，做足交流功課，舉辦各式活動媒合藝術家。

縣長黃健庭強調，對於南迴的改造工程，南迴藝術計劃只是縣府「南迴創生」的一部份，我們還要串聯的醫療、交通建設、文化、產業及環境整理改造等工作，期盼南迴四鄉能夠與台東各區域有一樣的發展期許本年度最大藝術計劃「南方以南」不僅要帶出更多創意的刺激與光景的想像，還要融合地方居民、生活、文化的脈動，更進而牽引在地的產業；今年的台東很精彩，還有熱氣球、衝浪等活動，邀請全國的民眾能到台東旅遊。



遠從法國來到臺灣的藝術家Anne-Flore CABANIS致詞表示，很高興來到台灣和大家學習，期待在南迴學校與小朋友展開工坊活動。而臺灣藝術團隊豪華朗機工這次在臺東則是利用廢水泥柱和鋼筋打造一座超大的「山」型雕塑，來關照工業和自然議題。



縣府文化處指出，超越既定的地景藝術想像，有蹲居海邊錄製地方聲音的研究，亦有帶來傳統竹編家屋的族群性作品，回應部落主體文化之創作，翱翔的雄鷹天空飛翔，藝術家們頂著九個太陽，用他們的汗水創造山景。