澳洲豬隻過多價格跌  豬農虧錢考慮撲殺

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）澳洲豬隻數量太多導致價格下跌，許多豬農不得不以低於成本價格售出豬隻。持續虧損下，許多豬農也面臨兩難選擇：將豬隻以低廉價格出售，或是撲殺這些豬。

根據《澳洲廣播公司》（Australian Broadcasting Corporation, ABC）報導，澳洲養殖豬隻數量過多，超過需求，許多豬農若無法與買家簽訂合約，沒有市場，就幾乎無法將豬隻賣出，導致虧損。根據統計，豬農每養一頭豬就虧損50美元（約新台幣1500元）。許多豬農若沒有在賣豬的那周賣掉豬隻，就必須繼續飼養賣不出去的豬隻，最後面臨兩難：低價將豬出售，或是撲殺這些豬。

新南威爾斯的豬農巴克斯特（Emma Baxter）表示，飼養豬隻的穀物價格高昂，加上水電費讓他們倍感壓力，每個月平均虧損10,000澳幣，若豬隻無法售出好價錢，會讓情況雪上加霜，如果情況無法盡快好轉，她將可能離開養豬業。

「雖然我跟我的家人都很喜歡動物，想繼續這一行，但是若無法止住虧損，事情將會越來越糟。」，巴克斯特說。

澳洲豬肉公司（Australian Pork Limited）執行長史賓瑟（Andrew Spencer）承認，目前豬肉行業的確面臨挑戰，而部分生產商因為找不到市場與買主，所以根本賣不出他們的豬。

有豬農認為豬隻價格下跌與政府進口豬肉加工品有關，但澳洲聯邦農業部（Federal Agriculture Department）引用澳洲農業資源經濟科學局（ABARES）的數據表示，澳洲去年的豬隻進口量下降13%，預計今年將在下降2%，國內對豬肉的需求正持續成長，但價格下跌主因還是在於供過於求。聯邦政府的養豬戶貼補計劃也將提供協助。