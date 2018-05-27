來去寺廟住一晚 日本放寬寺廟住宿新制即將上路

（台灣英文新聞 /黃慧瑜 綜合外電報導）喜歡日本文化的民眾赴日旅遊時絕對不會錯過神社及寺廟，下塌於富有濃濃日本位的寺廟也逐漸引起一波潮流，日本政府日前決定在民宿新法《住宅宿泊事業法》放寬全國寺廟合法民宿限制，新制在2018年6月15日生效，屆時將會開放私人住家、古蹟與寺廟給一般民眾住宿。

該新制可望讓寺廟能夠擁有更多自由將空間出租給旅客們，而因應即將產生的龐大需求，網路平臺Terahaku也將於六月份正式營運，旅客們可以在該平臺上找到合法的寺廟房源，該平臺更與Airbnb合作，Terahaku上所註冊的寺院住宿資訊也將在Airbnb網上刊出，讓看不懂日文的國際旅客也能享受「來去寺廟住一晚」的趣味。

除了享受充滿舊日本風情的住宿環境以外，遊客還能在寺廟進行一系列的文化體驗，讓遊日旅程更有意義以及紀念性，對廟方來說，來自海內外旅客的增加，也促進了偏遠地區當地的消費，可說是個雙贏的局面。

在Terahaku正式營運的前幾天，該平台正如火如荼的在編制一系列希望提供空間的寺廟，目前全國上下預計將有100個寺廟已申請於平臺上露出，包括充滿歷史、靠近日本最大湖琵琶湖也是該國第四大寺廟的三井寺（舊稱園城寺）。

日本寺廟早期以管理墳場以及辦理喪事為主要收入，但隨著日本社會變化，年輕一代對「家墳」的觀念日趨式微，導致廟宇漸漸乏人問津，為了滿足社會年輕的趨勢，近年來致力於轉型，除了釋出空間改建為學校及精神科醫院以外，甚至有的在廟內經營咖啡廳、開設酒吧，另闢一條收入之道。

在民宿新法《住宅宿泊事業法》實施後，加上各新創公司的平台推波助瀾，日本的寺廟空間出租可望掀起一波日本旅宿革命。