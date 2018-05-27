電影大師柏格曼影展　38部作品八月臺中完整放映

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）今年適逢瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）百歲冥誕，金馬影展與臺中市影視發展基金會訂於8月16日至27日推出《柏格曼百年紀念影展》，屆時將完整放映38部柏格曼長片系列作品。

根據臺中市政府，此次影展不僅是臺灣史上最大規模的導演專題影展，也將是此次柏格曼全球紀念聯展中，亞洲放映片量最多的地方。

臺中市影視發展基金會執行長林盈志指出，基金會加入籌辦全球柏格曼百年冥誕聯展行列，不僅為臺中民眾帶來全系列經典回顧，更集結了臺灣大師級影評講座，期待市民對於經典電影有更多認識，並培養美學欣賞能力與多元視野。

臺中市新聞局長卓冠廷則表示，市府與臺中市影視發展基金會特別和臺北金馬影展執行委員會合作，規劃柏格曼影展及系列。除此之外，主辦單位也將推出影癡專屬優惠，鼓勵影迷一同感受柏格曼難以超越的光影魔力與藝術成就。

新聞局提及，柏格曼不僅九度提名奧斯卡（Academy Awards），還是歐洲電影獎（European Film Awards）首位終身成就獎得主，以及獲頒坎城影展超級金棕櫚（Cannes Film Festival Palm of the Palms）的第一人。

瑞典電影大師英格瑪柏格曼（Ingmar Bergman）（照片來源：臺中市政府提供）

《柏格曼百年紀念影展》將於今年8月16日至27日在臺中凱擘影城放映。選片指南座談會訂於7月21日在影城舉辦，8月1日開始售票。更多售票及周邊活動資訊將陸續公佈。