美商業網站：台灣人均5萬美元起跳   遠超日韓      

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）曾被時代雜誌選為最佳25個金融網站之一的美國商業網站《商業內幕》（Business Insider），根據國際貨幣基金組織（IMF）4月公佈的購買率平價（Purchasing Power Parity，PPP）折算匯率計算全球各國人均GDP並進行排名，列出29個富裕國家，其中台灣名列第19名，GDP人均5萬2304美元（約156.4萬新台幣），比澳洲（5.22萬）還多，許多網友看了都表示不可置信。

報導指出，《商業內幕》是根據購買率平價（Purchasing Power Parity, PPP）替代匯率折算而成，根據計算，全球最富裕的國家是卡達，人均GDP為12.8萬美元，其依序為澳門第2 （12.2萬美元）、盧森堡第3（11.1萬美元）、新加坡第4（9.8萬美元）、愛爾蘭第5（7.99萬美元）。而台灣排名第19，GDP人均5萬2304美元。

《商業內幕》指出，入榜的小國大多數很大程度上依賴外來工人，這些沒有獲得居民身份的移工數量不列入計算。

根據報導，許多網友在看到數字之後，都表示不可思議，表示：「真對不起大家，我拉低平均了」，但也有網友表示「這間接證實了台灣財富分配不均，國內貧富差距太大，GDP的果實沒有落到大部分國民身上」。