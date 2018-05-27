明星主廚Jason Licker駕到 台北君悅酒店玩出芒果新滋味

紐約名廚駕到！迎接夏日芒果季，台北君悅酒店邀請世界知名的明星甜點主廚Jason Licker親臨指導，即日起至7月1日止於Baguette禮品‧烘焙坊推出芒果系列聯名甜點，帶來今夏最星光熠熠的酸甜滋味。

Jason Licker (傑森·利克) 來自紐約，卻熱愛亞洲，曾任職多家國際五星飯店與知名餐廳如紐約米其林二星餐廳Jean-Georges，更在泰國《鐵人料理Iron Chef》節目競賽中奪得甜品冠軍而聲名遠播，被譽為美國甜點大師。2017年出版的第一本甜點新書《Lickerland: Asian-Accented Desserts by Jason Licker 》即榮獲有美食界奧斯卡之稱的「詹姆斯‧比爾德獎」 (James Beard Foundation) 最佳烘焙書提名。因喜愛周遊列國且對甜品充滿熱情，Jason主廚擅長將亞洲風味揉合經典甜品，結合在地食材堆疊味蕾平衡。初次來台的Jason 主廚選擇以台灣當季的芒果作為本次甜點創作主軸，並以東南亞風味為靈感創作「Thai Tropical」（NT$1,200／７吋），在絲滑酸甜的芒果慕斯中，加入檸檬果泥的酸味與苦味以及椰子果泥的清新與濃厚，創造酸與甜之間的完美平衡，Jason主廚說:「我喜愛以客人的角度去創作甜品，一個蛋糕如果過甜或過淡也不好吃，於是我選用不同的食物去『平衡』味道，除了增加味道層次，品嘗過後的深刻記憶才是難以忘懷。」

另一道「黃金椰米塔」（NT$185／個）靈感來自泰國的芒果糯米飯，台北君悅酒店甜點主廚博豊安特別將這道充滿東南亞風情的甜點以法式手法重現，將杏仁塔殼注入帶少許萊姆皮所製成的椰子米布丁為基底，上方覆蓋一層主廚特製芒果醬，由香草、新鮮芒果與小豆蔻一起燉煮製成，再以削成薄片的新鮮芒果肉堆疊排列成綻放玫瑰，最後於上方搭配少許萊姆皮與金箔裝飾。椰子米布丁Q彈口感搭配香濃醇厚的新鮮芒果醬，加上色澤嬌豔的芒果玫瑰花，讓這道中西合壁的甜點更顯美味。另一款「芒果茉莉塔」（NT$1,050／７吋）以茶香結合酸甜芒果，選用現泡茉莉花茶混合鮮奶油製成濃郁甘納許，奶油層層排列如花瓣綻放，搭配外酥內軟的椰香達克瓦茲與外層包覆的熱帶水果醬，最後鋪上滿滿的新鮮芒果果肉，創造今夏最絕妙的味蕾享受。。

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紐約明星主廚/ Jason Licker (傑森‧利克)

擁有超過20年製作甜品的經驗，曾在紐約的 Union Square Café 實習，經過與名師如 Charlie Palmer, Jean-Georges 及 Nobu 等工作，12年前開始搬到亞洲地區，曾在上海外灘威斯汀、澳門威尼斯人酒店、香港JW萬豪酒店擔任行政糕點主廚，並移師到 Ce La Vi 擔任甜點顧問。2014年參加泰國知名節目《鐵人料理》競賽中奪得甜品冠軍，自此奠定Jason Licker擅長運用亞洲食材創造甜點的肯定與地位，Jason 說:「參與這個比賽是難忘的經驗，而能夠勝出更是最佳的禮物。」

2017年出版第一本甜點新書《Lickerland: Asian-Accented Desserts by Jason Licker 》，除了記錄Jason Licker 的國際視野，也創作了一本能令在家烹飪的人能用得上的食譜。更榮獲有美食界奧斯卡之稱的「詹姆斯‧比爾德獎」 (James Beard Foundation) 最佳烘焙書提名。