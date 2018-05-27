勞動部主動勾稽資助弱勢   1萬4千人受惠

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部為減輕弱勢家庭負擔， 2016年起主動勾稽僱主及被看護者的社會福利資格，符合資格者即可免繳就業安定費，截至2017年12月止共計1萬4061位僱主及被看護者受惠。

根據2016年11月依就業服務法第55條規定，聘僱外籍家庭看護工的僱主或被看護者若符合資格，如低收入戶、中低收入戶、領取低收入戶老人生活津貼及領取身心障礙生活資格補助等，可無需申請。

勞動部統計，截至2017年12月共有1萬4,061位雇主或被看護者經勾稽符合免繳就業安定費的資格，其中具低收入戶資格者1,729人、具中低收入戶資格者943人、領取中低收入老人生活津貼者4,010人及領取身心障礙者生活補助費者7,379人。

勞動部表示，勞動部寄發就業安定費交款通知單前，都依衛生福利部提供的社會福利資格者資料主動勾稽，符合免繳資格者即不寄發繳款通知單。若仍收到繳款通知單，民眾可帶縣市政府或鄉鎮市區公開立的社會福利資格證明文件，向勞動部提出申請。

勞動部說明，部分雇主或被看護者的社會福利資格也可能在就業安定費出帳後才被註銷或發生變動，為維護收取就業安定費的公平性，勞動部會在次年3-6月複查前一年度免繳就業安定費者的社會福利資格，並以公文通知須調整就業安定費繳納數額的雇主，且於通知後寄發就業安定費繳款通知單通知雇主繳費或退款。