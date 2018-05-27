捐款WHO 美議員：台灣展現國際領導力中國可學習

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今晚當面感謝總統蔡英文宣布將捐款100萬美元給WHO以對抗伊波拉，展現台灣的國際領導能力；他也說，台灣的國際領導能力是中國可以學習的對象。



外交部今天稍早表示，賈德納在出訪亞洲前夕，決定增加訪台行程，於今、明2天訪台，將台灣列為出訪首站；在最近中國打壓台灣行動變本加厲之際，以親自率團訪台的方式，表達對台堅定支持的立場。賈德納近期也與參院外委會亞太小組民主黨首席議員馬基（Edward J. Markey）共同提出「2018台灣國際參與法案」（TIPA）。



賈德納晚間抵台後，即前往總統府晉見總統蔡英文，再轉往外交部，接受外交部長吳釗燮款宴。賈德納在外交部受訪時表示，與蔡總統的會晤中，他提到台灣安全與繁榮非常重要，且攸關美國利益；美國對台承諾是「全面且堅定的」（full and robust），美台之間合作密切。



有關台灣國際參與，他表示，美國用美國的話語權與投票權確保台灣參與國際組織，他也當面感謝蔡總統宣布將捐款100萬美元給世界衛生組織（WHO）以對抗在非洲爆發的伊波拉病毒，這展現了台灣的國際領導能力，是全世界可以學習的。



有關美國支持台灣國際參與的具體方法，賈德納表示，他最近提出「台灣國際參與法案」，法案有提到美國直接向中國對話，表達美國支持台灣國際參與。同時，也鼓勵其他國際組織納入台灣。



他說，美國利用投票權在國際組織支持台灣參與，這些也都是比較積極的做法。



此外，有關中國對台打壓，他說，美國必須要確保國際航空公司和旅館等企業不受到中國霸凌。



他也說，台灣的國際領導能力是中國可以學習的對象。而美國國會支持台灣的作法，除了台灣國際參與法案，還有台灣旅行法、亞洲再保證倡議法案等。



他表示，亞洲在倡議法案強調自由開放的印太區域，台灣扮演重要角色。法案內容包括加強美國與台灣關係，美國對台軍事常態化和高層訪問的機會等。



關於美國在台協會（AIT）6月舉行內湖新館啟用典禮，記者問及白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）是否可能來台參加？他表示，AIT新館展現美國對台承諾，到時會有美方人員來台參加；他也會向白宮轉達希望波頓能出席的聲音。



他提到，剛通過的台灣旅行法，就是鼓勵美國高層來台訪問。