蕭敬騰四度攻蛋 曝金曲主持交換代價

（中央社記者江佩凌台北26日電）金曲歌王蕭敬騰今晚四度攻蛋，不僅自彈自唱還表演打鼓秀，更為出道10週年獻唱「王妃2.0」，經紀人透露，為了說服已「封筆」的陳鎮川替他填詞，最後拿金曲主持作為交換條件。

出道10週年的蕭敬騰，今晚在台北小巨蛋舉行2018「娛樂先生 世界巡迴演唱會」，不僅編制30名演出樂手人員，製作成本更斥資台幣5530萬元，光舞台就耗費1880萬元打造，不僅有「凱迪拉克級」200公尺延伸走道，更有4座升降設備，還有十分氣派的九宮格立體音樂牆。

開場時，蕭敬騰先從巨幕人像投影中登台，以歌曲「純金打造」拉開序幕，接著更換上鑲滿水晶的頭飾及外套搭短褲造型，化身「娛樂先生」和歌迷見面，接連演唱「王子的新衣」及「只能想念你」、「好想對你說」、「會痛的石頭」等經典歌曲。

距蕭敬騰個人巡演已相隔3年，今天一連演唱6首歌後，蕭敬騰才開口和歌迷談話，他表示，今晚再次來到小巨蛋開演唱會，心情既緊張又期待，笑說「我不說那麼多話，想把話留在金曲獎上面講」，還俏皮地對台下粉絲抖肩。

去年蕭敬騰曾替奧斯卡最佳動畫「可可夜總會」配音並演唱中文版主題曲「請記住我（Remember me）」，今晚演唱這首歌前，他有感而發地說，這部每電影看一次，就會哭3到4次，「不是因為自己配音的關係，而是因為電影的劇情非常深刻」。

蕭敬騰演出過程不斷和歌迷談心，聊創作也聊生活，中場動畫影片中，蕭敬騰還以「說書人」身分娓娓道來「蕭姓少年」蛻變的故事，回顧他從餐廳駐唱、上歌唱節目到出道發片的心路歷程，並強調他仍不忘初心，會繼續創作、唱歌，「只要有人願意聽，他就會唱下去」。

蕭敬騰除了首度演唱多首新專輯新歌，還帶來不少代經典歌曲；其中代表作「王妃」更升級成「王妃2.0」版本，為了說服已「封筆」多年的音樂人陳鎮川填詞，經紀人透露，陳鎮川開出蕭敬騰得接下金曲獎主持棒的交換條件，才點頭答應為他寫詞，意外曝光蕭敬騰主持金曲內幕。

在演藝圈擁有好人緣的蕭敬騰，今晚開唱有不少藝人送上花籃祝賀，包含何潤東、五月天、周杰倫、林俊傑、張惠妹、潘瑋柏、陶(吉吉)，日前出走華納音樂的藝人經紀人陳澤杉今天也到場觀賞演出，蕭敬騰在感謝名單時，還特別向陳澤杉致謝。（編輯：劉政權）1070526