接見賈德納 總統：中國正改變兩岸和平穩定現狀

總統蔡英文今晚接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，她說，中國近來粗暴政治動作，顯示中國正在改變兩岸和平穩定的現狀；台灣走向世界的決心不會因此而動搖。

賈德納除了感謝台灣捐款，抗非洲伊波拉病毒，他也提到，希望美國對台軍售能夠常態化。

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站，表達對台堅定支持；蔡總統晚間在總統府接見賈德納。

蔡總統提到，這是她擔任總統以來，第三次在總統府與賈德納見面，但這次見面意義非常不一樣；近來這段時間發生了一些事情，例如，中國軍機繞台、外交打壓、讓台灣友邦斷交、干擾台灣加入WHA，甚至強迫一些國際公司改變台灣名稱，「這些粗暴的政治動作，都顯示中國正在改變兩岸的和平穩定的現狀」，而這一點，很多美國政府部門都有一樣的看法。

蔡總統說，這次賈德納變更行程，今晚到達台灣，展現出來對台灣重視，讓台灣人民感受到深刻友誼，也展現台美之間堅固而且逐漸升溫的友誼；賈德納一向是台灣在美國國會最堅強的友人，長期持續加強台美關係，並在提升台灣國際參與議題上，為台灣發聲。

她說，賈德納近來提到的亞洲再保證倡議的法案，強調印度太平洋地區的國家與美國政策的連結，來台之前，賈德納也與參議員馬基（Edward J. Markey）共同提出2018年台灣國際參與法案，促請美國政府積極協助台灣參與國際組織，她要代表台灣政府與人民表達感謝。

蔡總統指出，國際參與不僅是台灣要爭取的、應有的權利，台灣也願意善盡世界公民的義務，台灣爭取參加世界衛生組織就是最好的例子；台灣是世界醫療大國，更是國際醫療體系模範生，絕對有能力也有意願對國際社會做出貢獻，一起為全世界的公共醫療體系奉獻力量，「我們也相信世界衛生組織的重點不是政治，而是全人類的健康」。

蔡總統強調，台灣有身為世界公民的使命感，中國的打壓只會讓國際社會更支持台灣，而台灣走向世界的決心，也不會因此而動搖。

賈德納回應指出，台灣在領導能力上，展現非常好的模範，而中國也應該可以向台灣所展現的領導能力學習。

賈德納感謝台灣要對世界衛生組織捐款100萬美元，對抗非洲伊波拉病毒。他說，伊波拉病毒是一項非常重要的議題，這也展現出來，台灣的領導者不僅只是嘴巴上說，而且也採取實際的行動來援助其他國家。

他說，台灣的成功、繁榮與安全，對美國而言，是重要議題，這也是為什麼他會持續支持台美關係，不管是台灣關係法、美國對台的六項保證或者是美國對台軍售所達成的各種協議；他希望，美國對台軍售能夠常態化，他也會持續不斷尋找其他機會，繼續深化台美之間各方面，包括經濟的合作。

賈德納指出，美國國會對台灣的支持是跨黨派的，他非常榮幸可以提出，2018年台灣參與國際組織的這項法案，他會確保美國使用話語權與投票權，繼續支持台灣國際參與，不管是直接對中國提出來或是在各種國際組織推廣台灣的參與，他會盡全力幫助台灣，提高台灣的國際參與。

他認為，隨著台灣旅行法的通過以及美國在台協會（AIT）新館的開幕，台美之間的合作機會將會增加。