台灣選手不畏菁英選手！臺灣國際田徑公開賽再傳捷報

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 今日台灣選手在臺灣國際田徑公開賽中絲毫不畏懼各國好手，跨欄王子陳傑在400公尺跨欄決賽中以0.02秒之差力挫2014年世界杯400公尺跨欄冠軍佛瑞德里克斯(Cornel Edwin Fredericks)摘下金牌。

佛瑞德里克斯在賽後受訪時表示，今日在場上的表現不如預期但是這是一場良性競爭。這是佛瑞德里克斯第一次與陳傑同場較勁也希望未來還有機會再次交手。陳傑上週與國際田徑總會世界挑戰賽大阪站男子400公尺跨欄中以49.93拿下銅牌，今日延續上一場比賽的氣勢成功摘金。他表示自己之前在潛意識中在快接近終點時會放慢速度，但他也逐漸改掉這個毛病，從鳴槍出發後都布減速。這也是讓他成功在比賽中摘金的關鍵。此外，跨欄好手彭名揚也在今日400公尺跨欄預賽中以50秒75成功達到2018年亞洲運動會參賽標準。

另外在男子跳高項目中，受邀來台參加臺灣國際田徑公開賽的菁英選手曼永加(Luvo Manyonga)成功激出台灣選手林子齊在決賽中的好表現，不僅僅達到亞運參賽標準並跳破8公尺。林子齊在賽後表示，自己在曼永加的鼓勵下有更多信心來面對接下來高強度的比賽(亞運)。

在標槍項目中，由亞洲紀錄保持人鄭兆村再今年的臺灣國際田徑公開賽中以81公尺41打破大會紀錄並拿下金牌。另一名標槍好手黃士峰也成功以76公尺86摘銀。

而在男子組200公尺決賽中，代表亞瑟士出賽的短跑好手葉守博也成功以21秒15摘金。

葉守博

今日傍晚由魏溢慶、楊俊瀚、王偉旭以及陳家薰組成的亞運培訓接力隊成功在男子4*100公尺決賽中也以39秒29成功摘金；而由陳傑，余嘉軒、余晨逸以及楊隆翔組成的4*400接力隊也在男子4*400接力計時決賽中以3分10秒22拿下銀牌。

4*100公尺接力隊

4*400公尺接力隊

​亞運培訓隊在今年的臺灣國際田徑公開賽中不畏強敵環伺，最終共奪下7金8銀4銅。​

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