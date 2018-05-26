經典國片修復 荷蘭電影資料館舉辦胡金銓影展

（台灣英文新聞 /藝文組 綜合報導）繼2016年初為侯孝賢舉辦回顧展後，荷蘭電影資料館(EYE Film Institute Netherlands)再度將於5月30日至6月8日，為武俠電影一代宗師胡金銓舉辦影展，將放映由台灣國家電影中心修復的《龍門客棧》、《俠女》、《空山靈雨》、《山中傳奇》等四部胡金銓最膾炙人口的名片。為了豐富影展內容，同步選映《喜怒哀樂》、《龍城十日》、《不散》與《天注定》四部電影。

《喜怒哀樂》由李行、李翰祥、胡金銓與白景瑞合作拍攝，其中的《怒》乙段由胡金銓執導。《龍城十日》則為曾經擔任《龍門客棧》副導的屠忠訓之作品。《不散》與《天注定》則是蔡明亮導演與賈樟柯導演分向胡金銓致敬的作品。

出生北京書香門第的胡金銓雖在香港開啟了他的電影之路，卻在60年代後期轉往台灣拍片後綻放異彩。他的古裝動作片融合東方美學內涵與現代藝術表現手法，獨樹一幟地開創了「武中有文，俠中有禪」的風格，讓歐美影迷大為驚豔，也對後輩影人影響甚深。李安便曾說過:「像胡金銓他們創造出來的影像，對我的影響，不止是電影語言，包括表達情感的方式，對電影的理解。」

荷蘭電影資料館推崇胡金銓「將華語電影的技術與藝術提升到一個新的境界」，並指出他是第一個以武俠片得到國際影壇肯定的導演。《俠女》片中的竹林劍道纏鬥戲不但變成古裝動作片的經典畫面，更曾奪下1975年坎城影展的技術大獎，將胡金銓一舉推上世界名導之列。胡金銓影展相關資訊請至網站查詢：https://www.eyefilm.nl/eyefilm.nl/kinghu。

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