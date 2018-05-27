全台獨家！北海道直送富良野和牛 台北國賓五廳推「全和牛宴」

台北國賓大飯店是全台史上第一間獨家引進一頭完整日本和牛的飯店，並利用五種餐飲技法，包括川式料理、粵式料理、牛排料理、美式料理等分進合擊，十手聯烹，採取不同的和牛部位，五個餐飲品牌各自演繹「富良野全和牛宴」。日本和牛早已進口，為求「稀罕性」，國賓獨家引進「北海道富良野和牛」，８萬多平方公里的北海道僅有一家畜養「富良野和牛」的牧場，每個月僅供售24頭，北國秘境和牛究竟多美味？曾辦在日本的G8高峰會，日本請８國領袖吃的美食，第一道就是富良野和牛，榮登「外交美食的頭盤」，顯見珍貴！6月1日起，台北國賓大飯店旗下的國賓粵菜廳、國賓川菜廳、A CUT牛排館、ahmicafé和明園西餐廳，五廳聯手合推「富良野全和牛宴」。

冰天雪地的北海道牧場養出的和牛是什麼風味？國賓飯店獨家從北海道富良野產地直接引進一整頭和牛，邀請日本法式料理比賽第三名、也是日本國家級的牛肉肢解專家佐俣宏紀來台，親授三天全日式牛肉修切課程，使國賓完全複製日本切肉技術，完整呈現日牛神秘風味。台北國賓旗下五間餐廳，各自依照拿手烹飪絕技，分切富良野和牛部位，五廳十手共同創作「富良野全和牛宴」。

甫獲米其林推薦的國賓粵菜廳選用肉質鮮嫩、不會因烹煮而變得乾硬的牛仔骨、受熱後油花與肉質融為一體的牛腩排、肉質柔軟且肌理細膩的牛後腿骨肉、肉質佳且滋味香醇的牛上肩胛脊等部位，利用廣式料理「燉煮」、「快炒」、「浸泡」等技法，製成蔥香滿溢的「三星蔥和牛粒」、清雅軟嫩的「米湯時蔬浸和牛三角」、夠味嫩口的「豉椒小炒和牛翼板」、入口即化的「清燉和牛胸腹」、鮮嫩多汁的「野菇燉和牛小排」、香氣四溢的「咖哩和牛肋排」，等六道菜色；米其林推薦的國賓川菜廳選中牛仔骨及牛腩排的「胸腹」部位及後腿的腱子肉，用川菜七滋八味「香」、「辣」、「椒麻」的調味手法，將川菜廳經典牛肉菜色用富良野和牛取代，包括「芹香拌和牛腱」、「辣子和牛」、「宮保和牛粒」、「魚香富野牛排」、「水煮富野和牛」、「鮮花椒薄肥牛」等六道佳餚；米其林推薦的A CUT牛排館則取其肋眼、紐約克等部位，推出，肉質溶點低於口溫，把小塊適中的富良野和牛送入嘴中，感受油脂四溢入口即化的獨家牛肉風味，加上「富良野和牛」，億萬級牛排館A CUT已提供美、澳、日的16個品項牛排，堪稱「全台牛排百科全書」；ahmicafé則鎖定美式料理手法，取其上後腿肉，製成和牛漢堡排，推出限量供應的「富良野和牛漢堡」NT$520；明園西餐廳6/8晚餐、6/9午晚餐、6/10午餐為「和牛燒烤日」挑選肩胛板腱、前胸及胸腹肉等部位，以精緻燒烤吃到飽的方式呈現，每位NT$1,500+10%。日本富良野和牛大理石油花分布均勻，遇熱時，油脂在肉質纖維中融為一體的絕妙口感，能深刻體驗所謂「入口即化」的真諦，6月起在台北國賓大飯店旗下五間餐廳開賣。