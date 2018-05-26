不只電信業！飯店也推499吃到飽　神旺飯店「伯品廊」早餐Buffet２人同行NT$499吃到飽

一日之計在於晨，神旺大飯店伯品廊西餐廳搶搭499「瘋」潮，即日起至5月31日，推出超值吃到飽專案，優惠不限平假日，凡於上午6:30至8:30至飯店一樓伯品廊用餐，即享2人同行NT$499優惠(每人服務費依原價另計)。餐檯菜色除了有現煮的道地台味擔仔麵、各式精緻冷盤及熱食，還有熱騰「夯」番薯、新鮮寶島水果，以及神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式手工麵包等，搭配香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿，體驗視覺與味覺的極致饗宴，為美好一天注入滿滿活力。預訂請洽：(02) 2781-7063伯品廊。每日限10組。

搶攻吃到飽市場，原僅供應住客早餐的伯品廊西餐廳，近期開放供應非住宿之外客，並有２人同行用餐優惠，讓周邊居民以及鄰近上班族也能愜意品味美好晨間食光；也因開放110公分以下孩童免費用餐，在親子族群間亦獲得廣大迴響。選擇多元的精緻自助吧備有中、西式風味料理。其中，台味十足的清粥小菜和擔仔麵特別受到顧客喜愛。擔仔麵是由廚師現煮油麵，再將爽口彈牙的麵條淋上高湯與肉燥，檯邊則有油蔥酥、蒜泥、烏醋、辣椒醬等佐料，可供賓客依個人喜好調味，噴香暖胃，令人懷念的傳統古早味甦醒了晨間味蕾；沙拉區的精選時蔬搭配主廚特調多款醬汁及富於變化的冷盤料理，另有盒裝的酸香優格、營養穀片或水果沙拉，為食客補充一整天的動力來源。其他尚有果汁、香醇咖啡、鮮乳或無糖豆漿等飲品亦不容錯過。而喜愛麵包的食客更可大肆享用高人氣「普諾麵包坊」供應的手工麵包，口味多變，或甜或鹹皆迷人。自即日起推出，2018年5月31日截止的2人同行吃到飽專案，每日限量10組，可以原價47折之優惠體驗精緻飯店早餐。