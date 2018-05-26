遠東Café 極致肉食新主張　奢華戰斧牛排吃到飽

無肉不歡，人生最愜意之事不外乎就是能大口吃肉！香格里拉台南遠東國際大飯店位於十樓的Buffet餐廳 「遠東 Café 」將於5 月21 日起至6 月14 日，每日晚餐時段推出「極致肉食新主張．戰斧牛排吃到飽」 ，極具視覺與味覺雙重震撼的戰斧牛排每日無限量供應；另外，還有獨家研發的橙香櫻桃鴨、外酥香內嫩的啤酒烤香豬，以及如手臂般大的主廚特製秘醬羊腿等各式重量級霸氣美味輪番供應，讓熱愛美食的饕客們可以在放鬆的夜晚，盡情地享受大啖各式風味肉食的快感。 美食加量不加價，平日周日至周四晚間，每位 908 元起；假日周五及周六晚間，每位958 元起 ，以上價格需另加一成服務費，訂位專線 (06) 702 8856。

「極致肉食新主張」必吃推薦

「極致肉食新主張」活動期間，除了既有的現流生魚片、日本料理、生猛海鮮吧、印度料理、手工披薩以及繽紛點心外，主廚王明順特別以傳統西餐講究的料理從精選香料、自製醬汁、淹製靜置、高溫爐烤、明火碳烤等繁複步驟，呈現精采美味，喜歡肉食的您不可錯過以下菜色：