遠東Café 極致肉食新主張　奢華戰斧牛排吃到飽

無肉不歡，人生最愜意之事不外乎就是能大口吃肉！香格里拉台南遠東國際大飯店位於十樓的Buffet餐廳「遠東Café」將於5月21日起至6月14日，每日晚餐時段推出「極致肉食新主張．戰斧牛排吃到飽」，極具視覺與味覺雙重震撼的戰斧牛排每日無限量供應；另外，還有獨家研發的橙香櫻桃鴨、外酥香內嫩的啤酒烤香豬，以及如手臂般大的主廚特製秘醬羊腿等各式重量級霸氣美味輪番供應，讓熱愛美食的饕客們可以在放鬆的夜晚，盡情地享受大啖各式風味肉食的快感。美食加量不加價，平日周日至周四晚間，每位908元起；假日周五及周六晚間，每位958元起，以上價格需另加一成服務費，訂位專線 (06) 702 8856。
「極致肉食新主張」必吃推薦
「極致肉食新主張」活動期間，除了既有的現流生魚片、日本料理、生猛海鮮吧、印度料理、手工披薩以及繽紛點心外，主廚王明順特別以傳統西餐講究的料理從精選香料、自製醬汁、淹製靜置、高溫爐烤、明火碳烤等繁複步驟，呈現精采美味，喜歡肉食的您不可錯過以下菜色：
- 戰斧牛排
- 10客的戰斧牛排，它的價格會比正常的規格肉品貴、供應量方面更是稀少且珍貴。因此熱愛骨邊肉那種香氣與嚼勁的饕客，絕對不能錯過品嚐「戰斧牛排」的機會！主廚在先以胡椒、鹽調味後，塗上香料橄欖油上烤台四面碳烤，鎖住鮮甜的肉汁並於表面上色後再入烤箱中烤約12-15分鐘，並在碳烤台增香提味，在焦香的外表下，仍有柔嫩多汁的口感。
- 啤酒烤香豬
- 24小時，再以德國啤酒、月桂葉與新鮮蔬菜煨燉約2小時後取出，再以高溫烘烤出外皮酥脆的銷魂口感！
- 橙香櫻桃鴨
- 160度烤約40分鐘後，再反覆塗上蜂蜜以提升鴨皮脆度，細緻口感更讓整隻鴨散香氣四溢。
- 秘醬羊腿
- 24小時後，再與醃醬同置入烤箱160度慢烤2小時，完美呈現羊腿柔嫩中帶著彈牙的細緻口感！