助新住民築夢成真 移民署辦成果發表會

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）為協助新住民及其子女完成夢想，展現他們對社會參與的熱情及對家庭的用心付出與貢獻；同時增加大眾對新住民及其子女的瞭解與認識，提升尊重多元文化素養知能，內政部移民署特別舉辦新住民及其子女築夢計畫，更在今年邁入第四屆，今(26)日下午的「第4屆新住民及其子女築夢計畫與106學年度新住民及其子女培力與獎助學金」成果發表活動，歷屆及本屆24組獲選者、獎助學金獲獎學生齊聚分享，相當熱鬧。

次長邱昌嶽也到場與獲獎者及家庭共享成果，他表示，目前在臺新住民已超過53萬人，而新住民子女也已逾39萬人，政府希望透過長期投入的資源協助，以及內政部移民署舉辦的諸項新住民培力計畫，安定他們在臺生活。此外，因應政府新南向政策及國際發展，目前政府正積極推動新住民及其子女照顧與培力的工作，希望其善用自身多元文化背景優勢，與國際接軌，促進國際間多元人才交流。

邱昌嶽提到，新住民及其子女築夢計畫、培力與獎助學金計畫，不僅將新住民家庭對社會參與的熱情、努力與貢獻，呈現予社會大眾週知，同時達到激勵全國清寒及優秀之新住民及新住民子女努力向學，並協助其減輕家庭生活負擔。這次築夢計畫的獲獎者，除實現個人的夢想，在築夢過程中，透過文化交流、產品推廣或辦理相關活動，讓多元文化產生正面循環。



馬月娥女士及女兒(圖片由移民署提供)

馬月娥女士的築夢計畫「好『印』象」，則是為了翻轉社會大眾對新住民多元文化的印象，她審視臺灣與印尼生活異同，利用恆春的椰子葉做為課程教材，教導社區長輩DIY編織成實用的帽子，藉此傳遞印尼文化，並增進家庭成員間的互動機會與感情連結；此外，她還配合農曆新年以幸福記憶發想，延續印尼元宵節傳統燈籠的技藝，蒐集紅包袋與椰子葉，與親子製作印尼傳統燈籠，讓大家在潛移默化中逐漸欣賞及理解多元文化。

陳長花女士(圖片由移民署提供)

陳長花女士「我的蚵學家」夢想，則是希望將家中養蚵事業轉型，透過安排遊客蚵棚巡禮、影片欣賞、蚵殼鑽孔、串蚵、剖蚵以及品嚐蚵等一系列導覽體驗，將家園和養蚵產業變成是嘉義縣東石的觀光景點之一，同時也希望藉此推廣東石蚵產，增加就業機會，使年輕人能回鄉發展，讓更多人知道白水湖這個小漁村，品嚐他們最鮮甜的鮮蚵。

最後，邱昌嶽強調，希望透過築夢計畫的辦理，除了提供新住民及新住民子女一個可以實現夢想的途徑外，更希望讓他們在計畫中感受到臺灣社會對他們的關懷與友善，讓我們在多元文化的交流下，感受到彼此的善意或真心，進而成為臺灣國際發展的新力量。

內政部表示，築夢計畫今年共計88組參選(其中個人組62組，家庭組26組)，獲獎者共24組(其中個人組14組，家庭組10組)，他們分別來自埃及、越南、印尼、柬埔寨、尼泊爾、泰國及大陸地區。獲獎者的夢想多元，含括藝文、親子、創業及公益等四大範圍，本屆移民署特別聘請業師提供諮詢服務協助獲獎者完成夢想。