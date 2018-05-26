法航也低頭！官網將台灣改列中國一部分

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）4月份剛與華航共同推出台北-巴黎往返直飛航線的法國航空（Air France），25日被發現屈服於中國壓力，在官方網站訂票系統上，將台灣列為中國一部分。

中國民航局4月25日發函給44家飛往中國的外籍航空，包括達美航空、美國航空、德國漢莎航空及加拿大航空等，要求30內在其官網及宣傳管道將台灣列為中國一部分，此舉甚至引來美國白宮強烈抨擊，稱之「歐威爾式胡言亂語」，呼籲中國停止脅迫美籍航空後。美國8位聯邦參議員聯合也致函給美國航空及聯合航空執行長，表態支持美籍航空對抗中國「長臂」。

但是25日卻發現，法國航空（Air France）在官方網路訂票系統上，將台灣改成「台北，中國」，在最後一刻向中國官方投降。

中華航空與法國航空4月中旬才剛以共用班號開航臺北往返法國巴黎直飛航線。

遭中國民航網點名的44家航空公司中已有18家航空修改其官方網站，將台灣改列中國之下，26家也回函因技術問題向中國官方申請延期。

中國官媒《環球網》23日將加拿大航空（Air France）、德國漢莎航空（Lufthansa）、英國航空（British Airways）及韓亞航空（Asiana Airlines）等修改官網，將台灣列為中國之下的航空列入「紅榜航空」，而美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）、澳洲航空（Qantas）等收到中國民航局信函卻未做出任何修改的航空列為「黑榜航空」。