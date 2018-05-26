台中牙醫診所喋血案   賴男遭羈押

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）台中南區的麗緻牙醫診所24日下午2點多傳出兇殺命案，一名賴姓男子到妹妹任職的牙醫診所找人未果，遂持折疊刀攻擊櫃檯女助理，在內牙醫師出來阻擋，遭兇嫌劃破頸動脈，整起事件造成1死2輕重傷，台中地檢署25日依殺人罪嫌聲請羈押，法官認為賴男有逃亡之虞，裁定羈押。

根據報導，賴姓男子24日下午2點多闖入妹妹工作的牙醫診所，要找妹妹，櫃檯翁姓女助理稱賴男妹妹當天沒有上班，賴男拿出預藏折疊刀刺傷翁姓女助理，又劃向一旁羅姓女助理，王姓牙醫從診間出來阻擋，遭賴男劃破頸動脈，到院前死亡。

翁姓助理身上6處穿刺刀傷，頸部與右胸傷勢嚴重，被送往中山醫藥大學緊急手術急救，目前收治於加護病房，未脫離險境，羅姓女助理包扎後自行出院。

警方調查，國立中興大學畢業的賴男，長期無穩定工作，另有精神障礙手冊，曾到澳洲打工度假2個月，經常幻想懷疑妹妹要害自己，平時經常向妹妹小額借款，昨天就是去診所打算向妹妹要錢，找不到人便拿刀砍殺醫院人員。

賴男家人稱，賴男近期停止服藥，精神渙散更加嚴重，經常嫉妒妹妹工作穩定，自己卻找不到工作，賴父當天打電話給賴妹要小心，沒想到發生憾事。

台中地方法院以殺人罪及殺人未遂罪起訴賴男，因其曾到國外打工，熟知國外潛逃管道，認定有逃亡之虞，裁定羈押，但未禁止接見通信。